Программист Node.JS и MongoDB

  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт2 заявки180 просмотров

Требуется программист Node.JS 

- Разработка админпанели медицинского сервиса для работы с документацией

- реализация поискового модуля

MongoDBNode.js
7 лет назад
hrlionsdigital
Анастасия 
39 лет
7 лет в сервисе
Была
6 лет назад

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