Помочь разобраться с печатью из C#-приложения на POS-принтере

Добрый день!

Есть вот такой принтер: https://rozetka.com.ua/xprinter_xp_370b/p15015908/

Стандартные программы печатают, мы из своей никак не можем. Подключение открывается, интерфейс создается, команда отправляется, получаем успешный ответ, но ничего не происходит.

Удобнее всего будет через TeamViewer подключиться и посмотреть.