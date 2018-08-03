Помочь разобраться с печатью из C#-приложения на POS-принтере

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прикладное ПО
Закрыт3 заявки223 просмотра

Добрый день!

Есть вот такой принтер: https://rozetka.com.ua/xprinter_xp_370b/p15015908/

Стандартные программы печатают, мы из своей никак не можем. Подключение открывается, интерфейс создается, команда отправляется, получаем успешный ответ, но ничего не происходит.

Удобнее всего будет через TeamViewer подключиться и посмотреть.

7 лет назад
dmitry_sikorsky
Дмитрий 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад

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