Нужен скрипт по переписке в ВК

Требования:

1. Мультиакк

2. Поддержка прокси

3. Переписка в одном окне (либо окна с уведомлением о том, что кто-то ответил на сообщение)

4. Поддержка натикапчи

5. Автоматическая рассылка из шаблона с подстановкой имени и рандомизацией шаблона

6. Рандомизация времени отправки и количества сообщений на аккаунт

7. Игнорлист (отправили одному ID, внесли в игнорлист, что бы ему же не отправлять с других аккаунтов)

Студии - не интересуют

Оплата: Сбер, ВМ, ЯД, Приват, Киви, VISA\MASTERCARD

Либо постоплата, либо Сейф