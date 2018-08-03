Требуется человек который знаком с работой steam. 1.Выставлять вещи в стиме на торговую площадку. Функционал: -выставлять вещи дороже от цены на момент выставления по критериям, если вещь не попадает ни ...
Программирование торгового робота для Московской биржи акций по API
Требуется создать торгового робота для Московской биржи
Задача включает то, что надо разобраться как это сделать.
Это не должен быть код для торгового терминала, а как отдельная программа запускаемая на сервере.
Желательно на Python, но можно предлагать свое.
Робот должен уметь:
- получать катировки с бирже
- получать список выставленных ордеров
- выставлять свои ордера
- отменять выставленные ордера
всю логику по торговле будем реализовывать следующей задачей, сперва надо это сделать.
Как варианты связи FIX напрямую на биржу https://www.moex.com/s442
Можно предлагать свои решения как по протоколу, так и по языку, все обсуждаемо
Бюджет тоже обсуждаем и зависит от того, как договоримся решать задачу и вашей квалификации
Возможна предоплата и разбитие работ на этапы с оплатой промежуточных результатов.
Если вы не знаете, как подойти к этой задаче, но очень хотите разобраться - пишите, может оплачу как раз создание с разбирательством, вместе попробуем понять как там что.
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