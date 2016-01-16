Snegovoy

Сергей Snegovoy

 
40 лет
12 лет на фриланс-бирже
Был
5 лет назад
Руководитель web-проектов

Руковожу командой по разработке  и сопровождению технологичных web-проектов. Всегда ищу в команду хороших работников по фронтенду, копирайтингу и дизайну. 

недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
выплачено фрилансерам
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  • От 5 до 10 часов консультации по TensorFlow / Python

    $150

    Добрый день  Хочу разобраться "как" и создать простую нейронную сеть. Требуется совместная разработка и консультация, что бы сделать совсем простенькую сеть. Возможна частичная предоплата. Для уменьшение ваших рисков, ...

    Python
    Прикладное ПО1 заявка
    Закрыт
    6 лет назад

  • Программирование торгового робота для Московской биржи акций по API

    $400

    Требуется создать торгового робота для Московской биржи  Задача включает то, что надо разобраться как это сделать.  Это не должен быть код для торгового терминала, а как отдельная программа запускаемая на сервере. ...

    Python
    Прикладное ПО6 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Верстка сайта строительной компании (для опытных верстальщиков)

    Требуется выполнить верстку главной страница сайта компании занимающейся строительством частных домов. Исходники - PSD файл пришлю на почту перед выбором исполнителя. Текущая верстка - это результат долгих редизайнов и костылей ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Требуется разработать фирменный стиль для строительной компании

    $150

    Добрый день  Требуется разработать фирменный стиль для строительной компании в составе: визитки, календарь настенный (квартальный) и настольный (домик), пакет, папка, бланк Сайт и лого, как пример стиля пришлю по ...

    Фирменный стиль1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • SEO продвижение большого интернет-магазина люстр - для опытных

    Добрый день Требуется выполнить комплексное SEO продвижение сайта люстр на 20 000 товаров. Бюджет предлагайте свой. Требуется хорошее знание принципов сео,  принципов сбора и кластеризации семантики, знание и успешная практика ...

    Поисковые системы (SEO)16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • SEO-статьи для сервиса онлайн-консультанта

    $60

    Требуется написать 10 статей объёмом 1800-2200 символов без пробелов, уникальность не менее 90%. Тематика: информационные статьи для сайта сервиса онлайн-консультанта. Статьи будут размещены на самом сайте сервиса. Цена за статью: 3 USD и ...

    Копирайтинг2 исполнителя
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуются нарисовать 30 одноцветных плоских иконок для сайта игр

    $150

    Требуется выполнить дизайн одноцветных иконок для сайта игр. Тематика по волшебным мирам - Властелин колец, Гарри поттер, Чужой, Пираты и др. (четкое ТЗ после договоренности) Конечно необходим размер иконок 48х48 px (приоритетнее, если ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    9 лет назад

  • Требуется сверстать слайдер логотипов и выпадающее меню (html,js,css)

    $50

    Требуется выполнить верстку для трех блоков на странице: 1) слайдера как вот тут http://sdistribution.ru/index/ внизу страницы. Только, что бы он нормально масштабировался на разную ширину экрана и на мобильниках там помещалось только 2 логотипа. ...

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка13 заявок
    Закрыт
    10 лет назад

  • Верстка статического сайта на 7 страниц

    $40

    Есть сайт сделанный в программе Axure http://snegovoy.myjino.ru/dsport/v0_4.html там авто-генерируемый HTML который никуда не встроишь. Надо на основании этого прототипа сделать нормальную верстку 7 страниц: главная, услуги, цены, фото, ...

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    10 лет назад

  • Нужно сверстать 5 страниц

    Требуется сверстать 5 страниц Страницы можете посмотреть вот тут: https://www.dropbox.com/s/zh4ab6i5rbv8u79/primer.zip?dl=0 поддержка IE7+, остальные браузеры последней версии. верстка на div. Пишите в ответах: Срок, Цена и на ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • SEO продвижение нескольких проектов

    $1000

    У нас рекламное агентство ищем человека который полностью возмет на себя продвижение сайта клиента в поисковиках (подбор ключей, тексты, ссылки и др.) С клиентами общаться не придется - этим занимается контент-менеджер, ...

    Поисковые системы (SEO)26 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Требуется написать контекстное объявление

    $15

    Для магазина байкерской тематики требуется написать 27 контекстных объявлений для сервиса google adwords. Размещать ничего не требуется нужен именно хороший копирайтин заголовка и текста объявлений. Ключивики подобраны и будут предоставлены исполнителю. Текста ...

    Google Ads
    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • SEO для интеренет-магазина

    Требуется сделать полный комплекс SEO-услуг (подбор ключевиков, помощь в составлении текстов и дальнейшая постоянная работа по закупке сылок) для интернет-магазина по байкерской тематике http://podarokbaykeru.ru/ Развернутые предложения от фрилансеров которые посмотрели сайт ...

    Поисковые системы (SEO)15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Тексты для байкерского магазина

    Необходимо написать много текстов для байкерского магазина http://podarokbaykeru.ru/ оптимизированных под SEO Тексты это небольшое литературное описание под категории, товары и на общие страницы В качестве ТЗ идет excel файл со столбцами: ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Нужен логотип для сайта

    $120

    Требуется сделать логотип для байкерского магазина http://podarokbaykeru.ru/ Комментарии к стилю: Основная аудитория это собственно байкеры, а так же друзья байкеров (не обязательно байкеры). Магазин продает всякие небольшие подарки для байкеров, то ...

    Логотипы и Знаки1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Составить тексты 50-и контекстных объявлений

    $17

    Требуется составить не менее 50 рекламных объявлений для контекста и подобрать к ним ключевые слова для продажи товаров магазина: http://podarokbaykeru.ru/ В их составе должны быть минимум одно объявление на каждую категорию, объявления ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    11 лет назад

  • Tексты с сайта и скопировать в Excel файл

    $50

    Требуется собирать тексты описания способностей героев игры Dota2 и поместить их в Excel файл. Пример откуда можно взять описание способностей: http://dota2.ru/heroes/. Кликаете по изображению героя, там есть описание всех способностей по каждому герою. ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Дизайн интерфейсов браузреной игры

    $2500

    Большой и интересный заказ на создание качественного дизайна всех внутренних интерфейсов онлайн игры StarTowns (http://play.startowns.ru/ - это гео-социальная игра, в которой игроки сражаются в мини-игре за реальные здания и захватывают города) Первое ...

    Дизайн интерфейсов и игр13 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Требуются иконки для игры "Три в ряд"

    $72

    Требуется нарисовать иконки для игры в стиле «Собери три в ряд», требуются те самые иконки, которые будут на поле. Есть ТЗ с описанием стилистики и примерами. Пример такой игры: Монтезума, FishDom и др. ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

Отзывы фрилансеров

svr102
35 лет
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$40
10 баллов
8 лет назад
Верстка сайта строительной компании (для опытных верстальщиков)
HTML
Приятно было поработать! Четкое ТЗ, всегда на связи и быстрая оплата. Рекомендую!
Сергей все выполнил качественно и быстро внес правки по небольшим замечаниям. Код получился чистый и вроде легко поддерживаемый, но точнее время покажет. Отвечает на сообщения в течении суток, без особых задержек. Доволен сотрудничеством - рекомендую.
Ответный отзыв
Bazilevskyi
Антон 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
$150
10 баллов
8 лет назад
Требуется разработать фирменный стиль для строительной компании
Очень рекомендую Сергея. Сотрудничество с ним доставило удовольствие. Интересный проект, четкая постановка задачи, хороший вкус и современное виденье дизайна. Очень приятно работать когад вкусы совпадают.
Антон профессионал и хороший человек. Всегда был на связи, сделал все как требуется и с высоким качеством. Корректно предоставил все исходники и в целом оставил самые добрые впечатления от сотрудничества. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество и рекомендую другим заказчикам.
Ответный отзыв
Nadij
35 лет
12 лет в сервисе
Была
5 лет назад
$30
10 баллов
9 лет назад
SEO-статьи для сервиса онлайн-консультанта
Четкое ТЗ и своевременная оплата - то, что необходимо всем фрилансерам; лояльность и адекватность - довольно редкое качество среди работодателей. На мой взгляд, Сергей - идеальный заказчик. Буду рада дальнейшему сотрудничеству!
Надежда профессионально подготавливается к работе, изучает услуги и товары, про которые были статьи. Даже первый текст прислала такой, как будто она с продуктом знакома и работает пару лет, хотя в нюансах было заметно, что она просто хорошо изучила задание и материалы на сайте. Тексты получались грамотные и сразу хорошие с минимумом правок по техническим нюансам. Профессиональна и в общении и в рабочем процессе. Все задачи выполняет в оговоренные сроки. Рекомендую!
Ответный отзыв
mumitroll_miha
Алексей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад
$30
10 баллов
9 лет назад
SEO-статьи для сервиса онлайн-консультанта
Сергей - редкий пример "живого" заказчика. Он общителен, не злоблив, без ненужного раздражения подсказывает, какие неточности заменить, и оплачивает сразу после внесения последних правок четко по договоренности. Масса позитивных эмоций, и ни одной калории!
Алексей хороший копирайтер, открыт для обсуждения задания и тексты пишет толковые с высокой уникальностью. Выполняет работу в срок, после написания внес необходимые правки по техническим нюансам описываемого продукта и в целом профессионально относится к критике и рабочему процессу. Сотрудничеством доволен, рекомендую.
Ответный отзыв
icondi
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
$150
10 баллов
9 лет назад
Требуются нарисовать 30 одноцветных плоских иконок для сайта игр
Сергей отличный заказчик! Четко поставил задачу, обеспечил всеми необходимыми материалами, постоянно находился на связи и молниеносно оплатил выполненную работу. Настоятельно рекомендую и буду очень рад дальнейшему сотрудничеству.
Дмитрий хороший профессионал, сделал качественно и сам предлагал решения. Не пропадает. Соблюдает сроки и общается конструктивно. Рад был сотрудничать, буду обращаться еще.
Ответный отзыв
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