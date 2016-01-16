Добрый день Хочу разобраться "как" и создать простую нейронную сеть. Требуется совместная разработка и консультация, что бы сделать совсем простенькую сеть. Возможна частичная предоплата. Для уменьшение ваших рисков, ...
Руковожу командой по разработке и сопровождению технологичных web-проектов. Всегда ищу в команду хороших работников по фронтенду, копирайтингу и дизайну.
- $150Прикладное ПО1 заявкаЗакрыт6 лет назад
- $400
Требуется создать торгового робота для Московской биржи Задача включает то, что надо разобраться как это сделать. Это не должен быть код для торгового терминала, а как отдельная программа запускаемая на сервере. ...Прикладное ПО6 заявокЗакрыт7 лет назад
Требуется выполнить верстку главной страница сайта компании занимающейся строительством частных домов. Исходники - PSD файл пришлю на почту перед выбором исполнителя. Текущая верстка - это результат долгих редизайнов и костылей ...Завершен8 лет назад
- $150
Добрый день Требуется разработать фирменный стиль для строительной компании в составе: визитки, календарь настенный (квартальный) и настольный (домик), пакет, папка, бланк Сайт и лого, как пример стиля пришлю по ...Фирменный стиль1 исполнительЗавершен8 лет назад
Требуется написать модуль на Python 2.7+ для работы c биржой текста contentmonster Вот описание API - https://contentmonster.ru/apihelp2 API там работает на xmlrpc Модуль планируется использовать в Django проекте. ...Прикладное ПО3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день Требуется выполнить комплексное SEO продвижение сайта люстр на 20 000 товаров. Бюджет предлагайте свой. Требуется хорошее знание принципов сео, принципов сбора и кластеризации семантики, знание и успешная практика ...Поисковые системы (SEO)16 заявокЗакрыт8 лет назад
- $60
Требуется написать 10 статей объёмом 1800-2200 символов без пробелов, уникальность не менее 90%. Тематика: информационные статьи для сайта сервиса онлайн-консультанта. Статьи будут размещены на самом сайте сервиса. Цена за статью: 3 USD и ...Копирайтинг2 исполнителяЗавершен9 лет назад
- $150
Требуется выполнить дизайн одноцветных иконок для сайта игр. Тематика по волшебным мирам - Властелин колец, Гарри поттер, Чужой, Пираты и др. (четкое ТЗ после договоренности) Конечно необходим размер иконок 48х48 px (приоритетнее, если ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен9 лет назад
- $50
Требуется выполнить верстку для трех блоков на странице: 1) слайдера как вот тут http://sdistribution.ru/index/ внизу страницы. Только, что бы он нормально масштабировался на разную ширину экрана и на мобильниках там помещалось только 2 логотипа. ...HTML-верстка13 заявокЗакрыт10 лет назад
- $40
Есть сайт сделанный в программе Axure http://snegovoy.myjino.ru/dsport/v0_4.html там авто-генерируемый HTML который никуда не встроишь. Надо на основании этого прототипа сделать нормальную верстку 7 страниц: главная, услуги, цены, фото, ...Завершен10 лет назад
Требуется сверстать 5 страниц Страницы можете посмотреть вот тут: https://www.dropbox.com/s/zh4ab6i5rbv8u79/primer.zip?dl=0 поддержка IE7+, остальные браузеры последней версии. верстка на div. Пишите в ответах: Срок, Цена и на ...Завершен11 лет назад
- $1000
У нас рекламное агентство ищем человека который полностью возмет на себя продвижение сайта клиента в поисковиках (подбор ключей, тексты, ссылки и др.) С клиентами общаться не придется - этим занимается контент-менеджер, ...Поисковые системы (SEO)26 заявокЗакрыт11 лет назад
- $15
Для магазина байкерской тематики требуется написать 27 контекстных объявлений для сервиса google adwords. Размещать ничего не требуется нужен именно хороший копирайтин заголовка и текста объявлений. Ключивики подобраны и будут предоставлены исполнителю. Текста ...Копирайтинг8 заявокЗакрыт11 лет назад
Требуется сделать полный комплекс SEO-услуг (подбор ключевиков, помощь в составлении текстов и дальнейшая постоянная работа по закупке сылок) для интернет-магазина по байкерской тематике http://podarokbaykeru.ru/ Развернутые предложения от фрилансеров которые посмотрели сайт ...Поисковые системы (SEO)15 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать много текстов для байкерского магазина http://podarokbaykeru.ru/ оптимизированных под SEO Тексты это небольшое литературное описание под категории, товары и на общие страницы В качестве ТЗ идет excel файл со столбцами: ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $120
Требуется сделать логотип для байкерского магазина http://podarokbaykeru.ru/ Комментарии к стилю: Основная аудитория это собственно байкеры, а так же друзья байкеров (не обязательно байкеры). Магазин продает всякие небольшие подарки для байкеров, то ...Логотипы и Знаки1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $17
Требуется составить не менее 50 рекламных объявлений для контекста и подобрать к ним ключевые слова для продажи товаров магазина: http://podarokbaykeru.ru/ В их составе должны быть минимум одно объявление на каждую категорию, объявления ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт11 лет назад
- $50
Требуется собирать тексты описания способностей героев игры Dota2 и поместить их в Excel файл. Пример откуда можно взять описание способностей: http://dota2.ru/heroes/. Кликаете по изображению героя, там есть описание всех способностей по каждому герою. ...Копирайтинг1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $2500
Большой и интересный заказ на создание качественного дизайна всех внутренних интерфейсов онлайн игры StarTowns (http://play.startowns.ru/ - это гео-социальная игра, в которой игроки сражаются в мини-игре за реальные здания и захватывают города) Первое ...Дизайн интерфейсов и игр13 заявокЗакрыт12 лет назад
- $72
Требуется нарисовать иконки для игры в стиле «Собери три в ряд», требуются те самые иконки, которые будут на поле. Есть ТЗ с описанием стилистики и примерами. Пример такой игры: Монтезума, FishDom и др. ...Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен12 лет назад