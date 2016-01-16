Надежда профессионально подготавливается к работе, изучает услуги и товары, про которые были статьи. Даже первый текст прислала такой, как будто она с продуктом знакома и работает пару лет, хотя в нюансах было заметно, что она просто хорошо изучила задание и материалы на сайте. Тексты получались грамотные и сразу хорошие с минимумом правок по техническим нюансам. Профессиональна и в общении и в рабочем процессе. Все задачи выполняет в оговоренные сроки. Рекомендую!