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Дмитрий Чуб icondi

 
43 годаУкраина/Чернигов
10 лет на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад

Портфолио можно посмотреть по ссылке https://drive.google.com/open?id=1oGbRtaSXpmH06MFwWFz0heRRfUyivoLU

Портфолио
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Отзывы заказчиков
P2P
38 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
год назад
34 отзыва
$3
10 баллов
5 лет назад
5 простых иконок в векторе
Очень быстро и красиво. Спасибо
Работа прошла быстро и четко. Оплата молниеносная. Отличный заказчик, рекомендую!
Ответный отзыв
yerlankussainov
Ерлан 
33 годаКазахстан
6 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$30
10 баллов
5 лет назад
Отрисовать иконку для приложения
Заказывал у Дмитрия иконку мобильного приложения. Понравился его подход к генерации идей и их реализация. Были правки, относился к ним нормально. Профессионал своего дела.
Проект по созданию иконки приложения. Работа над проектом прошла отлично, четко поставленное ТЗ, адекватные правки, своевременная и быстрая оплата. Очень лояльный заказчик! Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
Ruslan-M
Руслан 
28 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
год назад
$3
10 баллов
6 лет назад
Сменить цвета
Быстро, качественно, без вопросов. Рекомендую!
Задание четкое, заказчик адекватный, оплата своевременная. Рекомендую!
Ответный отзыв
mikki11
41 годРоссия
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
$10
10 баллов
6 лет назад
7 картинок 60x60, символизирующие типы автофирм
С моей задачей он справился на ОТЛИЧНО. Даже когда по началу задача зашла в тупик (по МОЕЙ вине, я не очень точно обрисовал что мне надо), он не бросил проект, а терпеливо начал делать всё с самого начала и сделал! Работой очень доволен, рекомендую!
Проект прошел отлично, заказчик очень терпеливый и пунктуальный, всегда на связи. Дал всю необходимую информацию, провел четкие коррективы после первых выполненных вариантов, в следствии чего мы нашли нужное решение. Оплата своевременна и в полном обьеме. Остался очень доволен проектом. Настоятельно рекомендую к работе с данным заказчиком!
Ответный отзыв
georgij
42 годаГермания
16 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
9 баллов
6 лет назад
Иконка для проложения и метки для карты
Хорошо.
Отличный заказчик, хорошая постановка задачи, терпеливость и своевременная оплата. Настоятельно рекомендую!
Ответный отзыв
Иконки и Пиксель-арт
22 отзыва(-1)
от $3
от 1 дня
#31
Социальные сети (SMM и SMO)
2 отзыва
$15/час
от $15от 1 дня
#32
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2254