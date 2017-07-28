Портфолио можно посмотреть по ссылке https://drive.google.com/open?id=1oGbRtaSXpmH06MFwWFz0heRRfUyivoLU
Портфолио
Отзывы заказчиков
$3
10 баллов
5 лет назад
Очень быстро и красиво. Спасибо
Ответный отзыв
Работа прошла быстро и четко. Оплата молниеносная. Отличный заказчик, рекомендую!
$30
10 баллов
5 лет назад
Заказывал у Дмитрия иконку мобильного приложения. Понравился его подход к генерации идей и их реализация. Были правки, относился к ним нормально. Профессионал своего дела.
Ответный отзыв
Проект по созданию иконки приложения. Работа над проектом прошла отлично, четко поставленное ТЗ, адекватные правки, своевременная и быстрая оплата. Очень лояльный заказчик! Настоятельно рекомендую к сотрудничеству!
$3
10 баллов
6 лет назад
Быстро, качественно, без вопросов. Рекомендую!
Ответный отзыв
Задание четкое, заказчик адекватный, оплата своевременная. Рекомендую!
$10
10 баллов
6 лет назад
С моей задачей он справился на ОТЛИЧНО. Даже когда по началу задача зашла в тупик (по МОЕЙ вине, я не очень точно обрисовал что мне надо), он не бросил проект, а терпеливо начал делать всё с самого начала и сделал! Работой очень доволен, рекомендую!
Ответный отзыв
Проект прошел отлично, заказчик очень терпеливый и пунктуальный, всегда на связи. Дал всю необходимую информацию, провел четкие коррективы после первых выполненных вариантов, в следствии чего мы нашли нужное решение. Оплата своевременна и в полном обьеме. Остался очень доволен проектом. Настоятельно рекомендую к работе с данным заказчиком!
$35
9 баллов
6 лет назад
Ответный отзыв
Отличный заказчик, хорошая постановка задачи, терпеливость и своевременная оплата. Настоятельно рекомендую!
Иконки и Пиксель-арт
22 отзыва(-1)
от $3
от 1 дня
#31
Социальные сети (SMM и SMO)
2 отзыва
$15/час
от $15от 1 дня
#32
Обработка фотографий
нет отзывов
от $1
от 1 дня
#2254