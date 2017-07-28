С моей задачей он справился на ОТЛИЧНО. Даже когда по началу задача зашла в тупик (по МОЕЙ вине, я не очень точно обрисовал что мне надо), он не бросил проект, а терпеливо начал делать всё с самого начала и сделал! Работой очень доволен, рекомендую!