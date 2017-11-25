7 картинок 60x60, символизирующие типы автофирм

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен1 заявка175 просмотров

Ниже, 7 картинок для 7 соответствующих автомобильных категорий. До недавней поры они меня устраивали. Но недавно пришлось поменять категории, и теперь некоторые картинки банально не подходят по смыслу. Теперь категории такие:

1. Автосалоны

2. Запчасти & Аксессуары

3. Автосервисы

4. Транспортные услуги

5. Услуги для авто

6. Автофинансы

7. Автопроизводители

Как видно, теперь не все картинки соответствуют новой структуре категорий. Придётся всё перерисовывать с нуля, под свой лад, чтобы все 7 картинок выглядели как из 1й единой коллекции. Хорошего качества, и главное - чтобы взглянув на картинку было ясно, что это за категория.

60x60px, .PNG.

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8 лет назад
mikki11
42 года
15 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

icondi
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$10
3 дня
С моей задачей он справился на ОТЛИЧНО. Даже когда по началу задача зашла в тупик (по МОЕЙ вине, я не очень точно обрисовал что мне надо), он не бросил проект, а терпеливо начал делать всё с самого начала и сделал! Работой очень доволен, рекомендую!
Проект прошел отлично, заказчик очень терпеливый и пунктуальный, всегда на связи. Дал всю необходимую информацию, провел четкие коррективы после первых выполненных вариантов, в следствии чего мы нашли нужное решение. Оплата своевременна и в полном обьеме. Остался очень доволен проектом. Настоятельно рекомендую к работе с данным заказчиком!

Заявки фрилансеров

icondi
45 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад