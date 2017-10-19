Нужны 4 иконки для сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт13 заявок246 просмотров

Необходимо нарисовать 4 иконки для сайта. Тематика "бизнес". Стиль иконок в прикрепленном файле.

В заявке указывайте приблизительную стоимость и сроки. Оплата PayPal.

8 лет назад
Rey25
34 года
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров