есть картинка лого в плохом качестве, нужно в хорошем . формат png/jpg
Пол логотипу
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- $1Иконки и Пиксель-арт1 исполнительЗавершен7 лет назад
Необходимо сделать тематические иконки для товаров в интернет магазине, примерный размер 222х222 Допустим предствлен товар, машинка на проводном пульте управления и машинка с без проводным пультом управления, иконка у товара должна передовать название. ...Завершен7 лет назад
На главной странице сайта есть блок из 6 фотографий с текстом по левой стороне, нужно найти и сделать примерно такие же фотки на тему: Финики Сладости Орехи Сухофрукты Ореховые пасты ...Иконки и Пиксель-арт10 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт https://clck.ru/AdzuZ для него для каждой категории необходимо нарисовать иконки к подразделу. Иконок сколько не считал но от 50 точно, размер иконок, думаю, небольше 100 пикселей по ширине, ну или обсудим с вами как с ...Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт7 лет назад
- $30
На сайт с дизайном как на https://sospiny.ru/ необходимо разработать логотип и фавикон, они должны соответствовать цветовой гамме и тематике сайта. Тематика нового сайта - отравления. Логотип будет расположен здесь - http://prntscr.com/h1e0ny Фавикон - http://prntscr.com/h1e13u ...Завершен8 лет назад
Добрый день!Требуется отрисовать иконки для сайта в одном стиле. https://mexanism.ru/polzovatelyam/optovomu-pokupatelu.html сюда https://mexanism.ru/polzovatelyam/roznichnomu-pokupatelu.html сюда В стиле как в приложении,цвета желтый и черный.Иконки и Пиксель-арт17 заявокЗакрыт7 лет назад
Есть 31 иконка svg сделанная в кореле. Необходимо изменить размер холста, по размеру иконки. Образец во вложении.Завершен8 лет назад
Есть игра https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studio3s.pazzle , нужно сделать 5 наборов - иконка и 5 оформлений скринов. Выберу по превьюхам иконки.Иконки и Пиксель-арт5 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно нарисовать пять иконок, формата 60x60 которые отражали бы следующие фразы: Send money Invoice Withdraw money Deposit money Subscription Сразу предлагайте цену за все иконки. Оплата ...Завершен8 лет назад
Есть разные виды декольте ! Необходимо в квадратной рамке отрисовать общий женский силуэт с прической ( от груди до головы ) . Далее на одном и том же отрисованном формате тела - отрисовывать разные виды ...Завершен8 лет назад