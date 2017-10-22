Нужно нарисовать несколько иконок для сайта.

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Завершен7 заявок211 просмотров

Нужно нарисовать пять иконок, формата 60x60 которые отражали бы следующие фразы: 

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Оплата на яндекс деньги.

8 лет назад
Mari2874
Марина 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад
$5
1 день
Работа выполнена на отлично. Очень довольна и работой и сроками выполнения. Рекомендую.
Отличный заказчик, всем советую.

Заявки фрилансеров

excccp
Юрий 
52 года
14 лет в сервисе
Был
5 дней назад
8 лет назад