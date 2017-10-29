На сайт под каждый раздел необходимо будет разработать иконку с конкретным видом одежды ! Фото одежды в рамке и стрелочками будут указаны основные виды одежды ! Пример как сделать -будет отправлен для выполнения заказа.
Отрисовать в квадратной иконке вид декольте свадебного платья
Есть разные виды декольте ! Необходимо в квадратной рамке отрисовать общий женский силуэт с прической ( от груди до головы ) . Далее на одном и том же отрисованном формате тела - отрисовывать разные виды декольте свадебных платьев . Пример отправлю исполнителю!
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