Отрисовать в квадратной иконке вид декольте свадебного платья

Анастасию рекомендовал коллега, который уже с ней работал по нашей отрасли ! Спасибо огромное коллеге за рекомендации и могу сказать, что работать с Анастасией огромное удовольствие . Много вариантов - все варианты разные ! Конструктивное обсуждение и УРАААА- самый лучший результат ! Рассчитывали получить один результат , а благодаря творческой инициативе Анастасии - получили просто умопомрачительный проект ! Анастасия , большое спасибо !