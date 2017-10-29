Отрисовать в квадратной иконке вид декольте свадебного платья

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен5 заявок265 просмотров

Есть разные виды декольте ! Необходимо  в квадратной рамке отрисовать общий женский силуэт с прической ( от груди до головы ) . Далее на одном и том же отрисованном формате тела - отрисовывать разные виды декольте свадебных платьев . Пример отправлю исполнителю! 

8 лет назад
Lorik350
Лариса 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад
$30
5 дней
Анастасию рекомендовал коллега, который уже с ней работал по нашей отрасли ! Спасибо огромное коллеге за рекомендации и могу сказать, что работать с Анастасией огромное удовольствие . Много вариантов - все варианты разные ! Конструктивное обсуждение и УРАААА- самый лучший результат ! Рассчитывали получить один результат , а благодаря творческой инициативе Анастасии - получили просто умопомрачительный проект ! Анастасия , большое спасибо !
Рекомендую Ларису, как порядочного заказчика! Четкое ТЗ, своевременная оплата без задержек. Корректная переписка. Спасибо за интересный проект, буду рада сотрудничать и в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад