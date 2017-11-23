Необходимо сделать анимированные (не флеш!) иконки машинок, на подобии этого сайта http://raspil.net/ Интересует цена за одну и сроки.
Сделать 6 иконок SVG по шаблону
Добрый день. Нужно сделать 6 SVG иконок на основании шаблонов. С внесением изменений в них.
Шаблоны иконок: http://joxi.ru/J2bEMghXJN55m6?d=1
Страница где будут использованы иконки: http://joxi.ru/gmvZJpILVaQgma?d=1
Что нужно изменить:
- Толщина линий должна быть одинаковой на всех иконках, эталон толщина на иконке №1 (Кухня)
- Иконки должны быть выполнены по стандарту для скрипта Lazy Line Painter: без заливок, без закрытых путей, линия должна иметь начало и конец. Подробнее - http://lazylinepainter.info/ (How It Works).
- Если пункт 1 и 2 выполнены правильно, то иконки должны успешно проходить через конвектор, который тоже размещен на сайте - http://lazylinepainter.info . Это и будет проверкой правильного исполнения.
- Шаблон иконок предоставляем для понимания картины в целом.
- Мгновенная оплата на: Privat24, Webmoney.
- Четкое ТЗ и доп.материалы по необходимости.
- Заказы в будущем
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