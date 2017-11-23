Сделать 6 иконок SVG по шаблону

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен11 заявок299 просмотров

Добрый день. Нужно сделать 6 SVG иконок на основании шаблонов. С внесением изменений в них.

Шаблоны иконок: http://joxi.ru/J2bEMghXJN55m6?d=1

Страница где будут использованы иконки: http://joxi.ru/gmvZJpILVaQgma?d=1

Что нужно изменить:

  • Толщина линий должна быть одинаковой на всех иконках, эталон толщина на иконке №1 (Кухня)
  • Иконки должны быть выполнены по стандарту для скрипта Lazy Line Painter: без заливок, без закрытых путей, линия должна иметь начало и конец. Подробнее - http://lazylinepainter.info/ (How It Works).
  • Если пункт 1 и 2 выполнены правильно, то иконки должны успешно проходить через конвектор, который тоже размещен на сайте - http://lazylinepainter.info . Это и будет проверкой правильного исполнения.
  • Шаблон иконок предоставляем для понимания картины в целом.
С нас

  • Мгновенная оплата на: Privat24, Webmoney.
  • Четкое ТЗ и доп.материалы по необходимости.
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8 лет назад
HitiStudio
30 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад
$30
2 дня
Все отлично!
Вячеслав отличный заказчик! Подробное ТЗ, коммуникация, быстрая оплата. Спасибо за интересный проект. Всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

svyatoslaw95
29 лет
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
8 лет назад

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