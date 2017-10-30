Разработать иконку для тематического блога по представленном образце

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен11 заявок224 просмотра

На сайт под каждый раздел необходимо будет разработать иконку с конкретным видом одежды ! Фото одежды в рамке и стрелочками будут указаны основные виды одежды ! Пример как сделать -будет отправлен для выполнения заказа. 

8 лет назад
Lorik350
Лариса 
50 лет
8 лет в сервисе
Была
4 года назад

Выбранный исполнитель

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад
$20
5 дней
Креативность, сроки - все отлично! Теперь только с Вами будем работать ! )
Лариса, хороший заказчик и приятный в общении человек. Буду рада продолжить сотрудничество!

Заявки фрилансеров

Anastasiya_GR
Анастасия 
39 лет
9 лет в сервисе
Была
4 дня назад
8 лет назад

  • Похожие заказы

  • Сделать аватарку для группы ВК

    Нужна качественная аватарка для вк группы проекта Bag-Money﻿ (bag-mn.com) (Скачивать готовые psd и т.д нельзя! Аватарка должна быть уникальной, чтоб больше нигде в интернете такой аватарки не было)

    Иконки и Пиксель-арт18 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Нужно разработать 6 очень простых иконок

    Нужно 6 прямоугольников (рамка) внутри которых векторные картинки, необязательно авторские можно сделать по контуру уже существующих картинок. Есть примеры, просто нужно оформить в формате png.

    Иконки и Пиксель-арт25 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовать иконки для сайта

    Приветствую, для сайта отеля, требуется нарисовать 2 иконки: 1 иконка с одним человеком, вторая с двумя. Иконки требуются для обозначения сколько местные номера. Вписать в дизайн сайта. Сайт будет предоставлен. На ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Сделать 6 иконок SVG по шаблону

    $30

    Добрый день. Нужно сделать 6 SVG иконок на основании шаблонов. С внесением изменений в них. Шаблоны иконок: http://joxi.ru/J2bEMghXJN55m6?d=1 Страница где будут использованы иконки: http://joxi.ru/gmvZJpILVaQgma?d=1 Что нужно изменить: Толщина ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать иконки, в соответствии с дизайном по стилю

    Нужна качественно прорисованная инфографика (иконки), для лендинг-пейдж, прикрепленному к задаче. (вместо нарисованных) К разделам: Преимущества Схема работы Свой вариант иконки продукта (можно одного) возможно "улучшить" дизайн, добавлением градиентов, паттернов ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Иконки тригеры

    Необходимо сделать иконки “тригеры доверия” к каждому преимуществу согласно тематики сайта, http://modulboxspb.ru/ Основной цвет – синий и оранжевый Место для вставки иконок, http://shot.qip.ru/00UjZx-45ovlKcKH/ , выделено оранжевым, и скриншот с главной страницы, http://modulboxspb.ru/ Пример ...

    Иконки и Пиксель-арт5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Иконки для сайта

    $20

    Нарисовать 4 уникальных иконки для сайта страховой компании  Примеры иконок в аттаче *просьба в заявке кидать ссылки на ваши работы

    Иконки и Пиксель-арт16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Иконка RefHub

    $1

    Нужна иконка в таком же стиле только должно быть "Ref hub" Предоставить работу в двух форматах svg и pngразмеры 1000х1000pxпрозрачных отступов сверху, снизу, справа, слева не должно бытьуглы закругленные, должно быть заполнено прозрачным фономОплата только ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад