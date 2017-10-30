Разработать иконку для тематического блога по представленном образце

Нужна иконка в таком же стиле только должно быть "Ref hub" Предоставить работу в двух форматах svg и pngразмеры 1000х1000pxпрозрачных отступов сверху, снизу, справа, слева не должно бытьуглы закругленные, должно быть заполнено прозрачным фономОплата только ...