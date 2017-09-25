Нужно нарисовать вместо картинок на главной - пиктограммы

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт16 заявок241 просмотр

Нужно нарисовать вместо картинок на главной - пиктограммы.

Речь идет обо в всех пиктограмках на главной странице (21 иконка).

8 лет назад
oantokhin
Олег 
47 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Сделать 6 иконок SVG по шаблону

    $30

    Добрый день. Нужно сделать 6 SVG иконок на основании шаблонов. С внесением изменений в них. Шаблоны иконок: http://joxi.ru/J2bEMghXJN55m6?d=1 Страница где будут использованы иконки: http://joxi.ru/gmvZJpILVaQgma?d=1 Что нужно изменить: Толщина ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Нарисовать иконки, в соответствии с дизайном по стилю

    Нужна качественно прорисованная инфографика (иконки), для лендинг-пейдж, прикрепленному к задаче. (вместо нарисованных) К разделам: Преимущества Схема работы Свой вариант иконки продукта (можно одного) возможно "улучшить" дизайн, добавлением градиентов, паттернов ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Иконки тригеры

    Необходимо сделать иконки “тригеры доверия” к каждому преимуществу согласно тематики сайта, http://modulboxspb.ru/ Основной цвет – синий и оранжевый Место для вставки иконок, http://shot.qip.ru/00UjZx-45ovlKcKH/ , выделено оранжевым, и скриншот с главной страницы, http://modulboxspb.ru/ Пример ...

    Иконки и Пиксель-арт5 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Иконки для сайта

    $20

    Нарисовать 4 уникальных иконки для сайта страховой компании  Примеры иконок в аттаче *просьба в заявке кидать ссылки на ваши работы

    Иконки и Пиксель-арт16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Иконка RefHub

    $1

    Нужна иконка в таком же стиле только должно быть "Ref hub" Предоставить работу в двух форматах svg и pngразмеры 1000х1000pxпрозрачных отступов сверху, снизу, справа, слева не должно бытьуглы закругленные, должно быть заполнено прозрачным фономОплата только ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создание картинок под новости и акции

    На нашем сайте картинки для новостей обзоров и акций сделаны широкого формата и обычные фотографии получаются "растянутыми" и это очень не красиво смотрится. Нужен человек который будет делать эти картинки красивыми и форматными, на некоторых ...

    Иконки и Пиксель-арт18 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нарисовать несколько иконок

    Для уже готового дизайна сайта требуется нарисовать несколько иконок: 1. Нужна иконка favicon.ico. 2. Нужны иконки для мобильных устройств, чтобы ссылку на сайт можно было добавлять на экран в телефоне. Такие же как ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Создать иконку из логотипа

    Здравствуйте! Есть логотип, из него необходимо сделать иконки размеров: 16x1624x2432x32На выходе должен быть один psd файл в котором будут исходник + 3 размера, которые сделаете вы, разбитый по слоям (как в прикрепленном ...

    Иконки и Пиксель-арт1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад