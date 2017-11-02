Отрисовать логотип в хорошем качестве по макету

$1
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен10 заявок185 просмотров

есть картинка лого в плохом качестве, нужно в хорошем . формат png/jpg

8 лет назад
kooorablina
Кристина 
35 лет
8 лет в сервисе
Была
7 лет назад

Выбранный исполнитель

qumekov
Тимур 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад
$1
1 день
Спасибо за работу, все быстро и качественно, Тимур!)
Рад был поработать с Кристиной. Хорошая постановка задачи и быстрая оплата. Спасибо.

Заявки фрилансеров

qumekov
Тимур 
34 года
8 лет в сервисе
Был
5 месяцев назад
8 лет назад