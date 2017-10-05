Иконки для наполнения сайта.

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт17 заявок251 просмотр

Добрый день!Требуется отрисовать иконки для сайта в одном стиле.

https://mexanism.ru/polzovatelyam/optovomu-pokupatelu.html   сюда

https://mexanism.ru/polzovatelyam/roznichnomu-pokupatelu.html сюда

В стиле как в приложении,цвета желтый и черный.

8 лет назад
dmprh
40 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров