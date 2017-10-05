Есть 31 иконка svg сделанная в кореле. Необходимо изменить размер холста, по размеру иконки. Образец во вложении.
Иконки для наполнения сайта.
Добрый день!Требуется отрисовать иконки для сайта в одном стиле.
https://mexanism.ru/polzovatelyam/optovomu-pokupatelu.html сюда
https://mexanism.ru/polzovatelyam/roznichnomu-pokupatelu.html сюда
В стиле как в приложении,цвета желтый и черный.
Заявки фрилансеров
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