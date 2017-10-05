Нужен дизайн иконки и скринов для Google play

  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Закрыт5 заявок178 просмотров

Есть игра https://play.google.com/store/apps/details?id=com.studio3s.pazzle , нужно сделать 5 наборов - иконка и 5 оформлений скринов. Выберу по превьюхам иконки.

8 лет назад
guest_15084207553989
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров