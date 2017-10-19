На сайт с дизайном как на https://sospiny.ru/ необходимо разработать логотип и фавикон, они должны соответствовать цветовой гамме и тематике сайта. Тематика нового сайта - отравления. Логотип будет расположен здесь - http://prntscr.com/h1e0ny Фавикон - http://prntscr.com/h1e13u ...
Картинки - иконки к разделам интернет магазина
Есть сайт https://clck.ru/AdzuZ для него для каждой категории необходимо нарисовать иконки к подразделу.
Иконок сколько не считал но от 50 точно, размер иконок, думаю, небольше 100 пикселей по ширине, ну или обсудим с вами как с профессионалом.
От Вас цена за 1 иконку, и портфолио
Оплата ЯД.
Карта сбера
Базналичный расчет (со счета компании на счет компании)
Или оплата чего-то вашего, через возможности этих сервисов (яндекса и сбера)
Заявки фрилансеров
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