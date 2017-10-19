Картинки - иконки к разделам интернет магазина

Есть сайт https://clck.ru/AdzuZ для него для каждой категории необходимо нарисовать иконки к подразделу.

Иконок сколько не считал но от 50 точно, размер иконок, думаю, небольше 100 пикселей по ширине, ну или обсудим с вами как с профессионалом.

От Вас цена за 1 иконку, и портфолио

Оплата ЯД.

Карта сбера

Базналичный расчет (со счета компании на счет компании)

Или оплата чего-то вашего, через возможности этих сервисов (яндекса и сбера)