Фавикон и логотип на сайт

На сайт с дизайном как на https://sospiny.ru/ необходимо разработать логотип и фавикон, они должны соответствовать цветовой гамме и тематике сайта. Тематика нового сайта - отравления.

Логотип будет расположен здесь - http://prntscr.com/h1e0ny

Фавикон - http://prntscr.com/h1e13u

Желательно сделать в зелёном цвете или оттенке в контраст конкурентам (чтобы отличалось от них в выдаче) http://prntscr.com/h0yfsr.

Фавикон можно в оттенке красного сделать.