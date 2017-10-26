Фавикон и логотип на сайт

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Иконки и Пиксель-арт
Завершен17 заявок334 просмотра

На сайт с дизайном как на https://sospiny.ru/ необходимо разработать логотип и фавикон, они должны соответствовать цветовой гамме и тематике сайта. Тематика нового сайта - отравления.

Логотип будет расположен здесь - http://prntscr.com/h1e0ny

Фавикон - http://prntscr.com/h1e13u

Желательно сделать в зелёном цвете или оттенке в контраст конкурентам (чтобы отличалось от них в выдаче) http://prntscr.com/h0yfsr.

Фавикон можно в оттенке красного сделать.

8 лет назад
21Alex
35 лет
11 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад
$30
1 день
Отличная работа, спасибо!
В очередной раз доволен работой с Александром, коммуникабельный, ответственный и пунктуальный заказчик! Рекомендую!

Заявки фрилансеров

Kindwolf
33 года
12 лет в сервисе
Был
день назад
8 лет назад