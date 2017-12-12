Необходимо 2 страницы(главная+внутренняя), требовать с вас никто много с переделками правками не будет) Сайт будет информационный, предоставляющий услгуи (раньше назывался сайт визитка), не ЛЕНДИНГ!! Тильды подобное не интересно. сайт будет по услугам. Услуги по ремонту, а именно, инженерные ...
- Дизайн сайтов56 заявокЗакрыт2 года назад
Нужен имеющийся сайт , перерисовать под новый стиль, как зон, всеинструменты.ру или маркет. (функций естественно меньше в разы) кол-во страниц примерно 3-5 Минимальное кол-во графики Тип интернет магазин сайт долежн быть легко адаптироваться и понятен в мобильникахДизайн сайтов73 заявкиЗакрыт2 года назад
Добрый день всем, необходимо сделать верстку сайта, если точнее переверстку сайта. Макета сайта нету, но старые исходники psd есть. Т.е надо сделать верстку частичного уже с готового старого сайта. Сделать новый шаблон с добавлением новых блоков. да, ...HTML-верстка34 заявкиЗакрыт2 года назад
Необходимо создать план расстановки мебели, перегородок и прочей мебели, а так же визуализировать это, т.к видеть нужно обязательно. Особенности в черном виде ширина квартиры 3.60, длина примерно 14 метров потолок 3.20 общая площадь 42 м2.Интерьеры и Экстерьеры34 заявкиЗакрыт4 года назад
1. Сделать полный переход на https:// Серфтификат подключен, осталось сделать редиректы и прочие настройки 1.2 После подключения https:// не работает ни один скрипт, ни всплыв окно, ни купить в 1 клик и прочее 2. Регистр имени у ссылки, устранить ...Веб-программирование1 заявкаЗакрыт4 года назад
Есть сайт на вебасист версии 290. Согласно данным хостинга, сайт грузит CPU на 100% Необходимо понять почему и устранить. Хостинг обычный, от фирмы Тели.ру От Вас ценаСистемное администрирование9 заявокЗакрыт4 года назад
Перестал (не понятно из-за чего) работать раздел Команда, просто не грузиться, делали откат на годичную версию этого раздела /published/index.php?app=UG все равно та же самая ошибка.Системы управления (CMS)1 заявкаЗакрыт5 лет назад
Есть интернет магазин, обновили на сервере версию php перестали работать пару вещей, надо подправить 1) не работает капча 2) выскачила ошибка кода в корзине 3) при переходе в категорию, производителю не отображается список 4) Голосовалка косячит не с первого ...Веб-программированиенет заявокЗакрыт5 лет назад
Есть интернет магазин созданный на готовой цмс Webasyst Shop sript версии 298, на сайте цены у товаров и артикулы. Необходимо сделать какой-то парсер-сонхронизатор или какой то другой модуль, который мог бы сверять цены на сайте производителя поставщика ...Системы управления (CMS)4 заявкиЗакрыт5 лет назад
Под готовый информационный сайт (старого поколения сделанный 10 лет назад) надо с нуля сделать новую админку с выводом на сайт (фронт) Проект большой, работа нужна по модульная, делать сначала то, что основополагающее, потом к нему дорабатывать ...Веб-программирование10 заявокЗакрыт5 лет назад
Нужен копирайт максимального полезного текста (над будет сравнить с другими с сайтами если что) всего на данный момент 5 текстов. СТРОГО!!! только те исполнители, кто понимает принцип например демонтажа тонировок, пленок для бронирования и подобных вещей. (просто ...Копирайтинг4 заявкиЗакрыт6 лет назад
- $15
Есть сайт http://qoo.by/2Xy3 Необходима адаптация сайта под мобильные устройства. Необходимо сделать максимально похоже как тут http://qoo.by/2Xy4 сайт вроде бы не сложный.HTML-верстка18 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт сделанный на старом доисторическом php. Сайт плавно необходимо улучшать и обновлять переходя на фреймворк. Оплата будет по шаговой. а именно, будем переделывать сайт по модульно ( в один этап может быть несколько модулей) На первом этапе ...Веб-программирование14 заявокЗакрыт6 лет назад
Есть сайт [url=https://clck.ru/AdzuZ]https://clck.ru/AdzuZ[/url] для него для каждой категории необходимо нарисовать иконки к подразделу. Иконок сколько не считал но от 50 точно, размер иконок, думаю, небольше 100 пикселей по ширине, ну или обсудим с вами как с профессионалом. От Вас ...Иконки и Пиксель-арт12 заявокЗакрыт6 лет назад
Внимание, сразу оговоримся https://clck.ru/AdzuZ ЗАДАЧИ 1. Необходимо сделать адаптивную верстку (при вашем желании, можете конечно какие-то блоки переверстать для лучшей адаптивности) Сложность: есть таблицы, их надо учесть Либо данные блоки переверстать! Либо использовать скрипты (сейчас их много умеют уже таблицы ...HTML-верстка1 исполнительЗавершен6 лет назад
Внимание, сразу оговоримся https://clck.ru/BH6zd ЗАДАЧИ 1. Необходимо сделать адаптивную верстку (при вашем желании, можете конечно какие-то блоки переверстать для лучшей адаптивности) Сложность: есть таблицы, их надо учесть Самая минимальная цена выиграет задание. От вас цены. Оплата ЯД. Карта сбера Или оплата чего-то вашего ...HTML-верстка1 исполнительЗакрыт7 лет назад
- $2
Необходимо написать текст полезные информативный для действующего магазина. Нужен человек понимающий что такое алмазная чашка для чего она как выбирать и тд Цена 100 р за текст, а не кол-во символов, сколько выйдет описание раздела столько ...Копирайтинг2 заявкиЗакрыт7 лет назад
- $1
Есть картинка в jpg надо ее отрисовать в кореле для дальнейшей печати. 1 файл в кореле 1 в psd (для себя корела нет у меня) http://www.imgup.ru/image-2211x12471817.html Необходимо отрисовать в первой колонке вторую сверху картинку. только не много подправить, ...Логотипы и Знаки5 заявокЗакрыт7 лет назад
Сайт старый, сделан на голом php, там самописная цмс. нужно сделать небольшие правки, а именно [list][*]Исправить хлебные крошки. [*]Устранить ошибку sql запроса [*]надо подключить (сделать вывод новый) имеющей галереи,а именно надо сделать слайдер с фотками. Слайдер уже сверстан, ...Веб-программирование1 исполнительЗавершен7 лет назад
- $2
Нужно написать на 10 тем примерно 30-50 объявлений для рекламы в яндекс директе. Написать только объявления без настройки, ставок и тд строительная тематикаКонтекстная реклама1 исполнительЗавершен7 лет назад