sergeymsk

Сергей sergeymsk

 
33 годаРоссия/Москва
18 лет на фриланс-бирже
Был
9 месяцев назад
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$85
выплачено фрилансерам
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  • Дизайн сайта визитки

    Необходимо 2 страницы(главная+внутренняя),  требовать с вас никто много с переделками правками не будет) Сайт будет информационный, предоставляющий услгуи (раньше назывался сайт визитка), не ЛЕНДИНГ!! Тильды подобное не интересно. сайт будет по услугам. Услуги по ремонту, а именно, инженерные ...

    Дизайн сайта
    Дизайн сайтов56 заявок
    Закрыт
    2 года назад

  • Редизайн имеющегося сайта

    Нужен имеющийся сайт , перерисовать под новый стиль, как зон, всеинструменты.ру или маркет. (функций естественно меньше в разы) кол-во страниц примерно 3-5 Минимальное кол-во графики Тип интернет магазин сайт долежн быть легко адаптироваться и понятен в мобильниках

    Дизайн сайтов73 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Верстка сайта с имеющегося уже сайта

    Добрый день всем, необходимо сделать верстку сайта, если точнее переверстку сайта. Макета сайта нету, но старые исходники psd есть. Т.е надо сделать верстку частичного уже с готового старого сайта. Сделать новый шаблон с добавлением новых блоков. да, ...

    Верстка сайта
    HTML-верстка34 заявки
    Закрыт
    2 года назад

  • Дизайн-интерьера студии-кишки

    Необходимо создать план расстановки мебели, перегородок и прочей мебели, а так же визуализировать это, т.к видеть нужно обязательно. Особенности в черном виде ширина квартиры 3.60, длина примерно 14 метров потолок 3.20 общая площадь 42 м2.

    Интерьеры и Экстерьеры34 заявки
    Закрыт
    4 года назад

  • Доработка сайта на webasyst (старая версия 290)

    1. Сделать полный переход на https:// Серфтификат подключен, осталось сделать редиректы и прочие настройки 1.2 После подключения https:// не работает ни один скрипт, ни всплыв окно, ни купить в 1 клик и прочее 2. Регистр имени у ссылки, устранить ...

    Веб-программирование1 заявка
    Закрыт
    4 года назад

  • Исправить ошибки после обновления версии php (webasyst 290)

    Есть интернет магазин, обновили на сервере версию php перестали работать пару вещей, надо подправить 1) не работает капча 2) выскачила ошибка кода в корзине 3) при переходе в категорию, производителю  не отображается список 4) Голосовалка косячит не с первого ...

    PHP
    Веб-программированиенет заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Webasyst Shop sript 298-300: создание парсера-сихронизатора сайтами

    Есть интернет магазин созданный на готовой цмс Webasyst Shop sript версии 298, на сайте  цены у товаров и артикулы. Необходимо сделать какой-то парсер-сонхронизатор или какой то другой модуль, который мог бы сверять цены на сайте производителя поставщика ...

    Системы управления (CMS)4 заявки
    Закрыт
    5 лет назад

  • Программирование на фреймворке YII2

    Под готовый информационный сайт (старого поколения сделанный 10 лет назад) надо с нуля сделать новую админку с выводом на сайт (фронт) Проект большой, работа нужна по модульная, делать сначала то, что основополагающее, потом к нему дорабатывать ...

    Веб-программирование10 заявок
    Закрыт
    5 лет назад

  • Написать тексты (без воды) на автомобильную тематику

    Нужен копирайт максимального полезного текста (над будет сравнить с другими с сайтами если что) всего на данный момент 5 текстов. СТРОГО!!! только те исполнители, кто понимает принцип например демонтажа тонировок, пленок для бронирования и подобных вещей. (просто ...

    HTML
    Копирайтинг4 заявки
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптация сайта

    $15

    Есть сайт http://qoo.by/2Xy3 Необходима адаптация сайта под мобильные устройства. Необходимо сделать максимально похоже как тут http://qoo.by/2Xy4 сайт вроде бы не сложный.

    HTML-верстка18 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Ищу программиста для веб проекта

    Есть сайт сделанный на старом доисторическом php. Сайт плавно необходимо улучшать и обновлять переходя на фреймворк. Оплата будет по шаговой. а именно, будем переделывать сайт по модульно ( в один этап может быть несколько модулей) На первом этапе ...

    PHP
    Веб-программирование14 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Картинки - иконки к разделам интернет магазина

    Есть сайт [url=https://clck.ru/AdzuZ]https://clck.ru/AdzuZ[/url] для него для каждой категории необходимо нарисовать иконки к подразделу. Иконок сколько не считал но  от 50 точно, размер иконок, думаю, небольше 100 пикселей по ширине, ну или  обсудим  с вами как с профессионалом. От Вас ...

    Иконки и Пиксель-арт12 заявок
    Закрыт
    6 лет назад

  • Адаптации верстки

    Внимание, сразу оговоримся https://clck.ru/AdzuZ ЗАДАЧИ 1. Необходимо сделать адаптивную верстку (при вашем желании, можете конечно какие-то блоки переверстать для лучшей адаптивности)  Сложность: есть таблицы, их надо учесть Либо данные блоки переверстать! Либо использовать скрипты (сейчас их много умеют уже таблицы ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    6 лет назад

  • Адаптации верстки

    Внимание, сразу оговоримся https://clck.ru/BH6zd ЗАДАЧИ 1. Необходимо сделать адаптивную верстку (при вашем желании, можете конечно какие-то блоки переверстать для лучшей адаптивности)  Сложность: есть таблицы, их надо учесть Самая минимальная цена выиграет задание. От вас цены. Оплата ЯД. Карта сбера Или оплата чего-то вашего ...

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    7 лет назад

  • Написать текст про алмазные чашки в раздел инет-магазина

    $2

    Необходимо написать текст полезные информативный для действующего магазина. Нужен человек понимающий что такое алмазная чашка для чего она как выбирать и тд Цена 100 р за текст, а не кол-во символов, сколько выйдет  описание раздела столько ...

    Копирайтинг2 заявки
    Закрыт
    7 лет назад

  • Отрисовать картинку в кореле для печати

    $1

    Есть картинка в jpg надо ее отрисовать в кореле для дальнейшей печати. 1 файл в кореле 1 в  psd  (для себя корела нет у меня) http://www.imgup.ru/image-2211x12471817.html Необходимо отрисовать в первой колонке вторую сверху картинку. только не много подправить, ...

    HTML
    Логотипы и Знаки5 заявок
    Закрыт
    7 лет назад

  • Правка сайта на голом php. Программирование

    Сайт старый, сделан на голом php, там самописная цмс. нужно сделать небольшие правки, а именно [list][*]Исправить хлебные крошки. [*]Устранить ошибку sql запроса [*]надо подключить (сделать вывод новый)  имеющей галереи,а именно надо сделать  слайдер  с фотками. Слайдер уже сверстан, ...

    PHP
    Веб-программирование1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад

  • Объявления для директа

    $2

    Нужно написать на 10 тем примерно 30-50 объявлений для рекламы в яндекс директе. Написать только объявления без настройки, ставок и тд строительная тематика

    Контекстная реклама1 исполнитель
    Завершен
    7 лет назад
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Отзывы фрилансеров
serega602
30 летМолдова
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$85
10 баллов
6 лет назад
Адаптации верстки
Отлично поработали!!!
Все быстро, четко, отлично и качественно, очень доволен.
Ответный отзыв
Chelovechegggggg
34 годаРоссия
7 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$1
2 балла
7 лет назад
Объявления для директа
Не Гуд
Работа сделана была быстро
Ответный отзыв
dmitro_o_v
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
9 дней назад
$25
10 баллов
7 лет назад
Правка сайта на голом php. Программирование
Спасибо за сотрудничество. Рекомендую.
быстро сработались четко и с пониманием. Надеюсь продолжить по этому проекту другие работы
Ответный отзыв
webden41k
Денис 
31 годУкраина
10 лет в сервисе
Был
6 месяцев назад
$60
9 баллов
7 лет назад
Адаптивная верстка 2-х сайтов уже работающих
Отличный заказчик, с которым было легко работать! C оплатой была небольшая задержка, но это как и моя невнимательность так и Сергея, так как не утвердили способ оплаты! Буду очень рад продолжить совместную работу и рекомендую для других фрилансеров как очень надежного и вежливого заказчика!
Все прошло как говорится "по маслу". Хорошая работа с нужным результатом. Спасибо
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MacKen
38 летУкраина
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
$7
10 баллов
8 лет назад
Написание статей на тематику газонокосилок
Подробное и понятное ТЗ, своевременная оплата, хорошая коммуникация. Рекомендую.
Виталий выполнил все точно по заданию. Срок соблюден, даже быстрее. Работой доволен, все ок. ТОЛЬКО ПЛЮСЫ
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