Есть сайт [url=https://clck.ru/AdzuZ]https://clck.ru/AdzuZ[/url] для него для каждой категории необходимо нарисовать иконки к подразделу. Иконок сколько не считал но от 50 точно, размер иконок, думаю, небольше 100 пикселей по ширине, ну или обсудим с вами как с профессионалом. От Вас ...