$250
Требуется рерайт текста на строительную тематику (прим. 200тыс. зн) Исходный текст имеется. Уникальность — 100% Оплата частями после принятия работы.
Копирайтинг5 исполнителей
Завершен
13 лет назад
Требуется рерайт текста на строительную тематику (прим. 200тыс. зн) Исходный текст имеется. Уникальность — 100% Оплата частями после принятия работы.
Требуется рерайт новостей о сериалах - 30-40шт по 1000-1500зн. Уникальность - не менее 95% 25руб за 1000зн, оплата после принятия работы в ЯД. Срок выполнения -до 8 мая.