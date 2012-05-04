MacKen

Виталий MacKen

 
39 лет
14 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

  • Рерайт на строительную тематику

    $250

    Требуется рерайт текста на строительную тематику (прим. 200тыс. зн) Исходный текст имеется. Уникальность — 100% Оплата частями после принятия работы.

    Копирайтинг5 исполнителей
    Завершен
    13 лет назад

  • Рерайт

    $50

    Требуется рерайт новостей о сериалах - 30-40шт по 1000-1500зн. Уникальность - не менее 95% 25руб за 1000зн, оплата после принятия работы в ЯД. Срок выполнения -до 8 мая.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

Отзывы фрилансеров

alixon
Михаил 
33 года
15 лет в сервисе
Был
13 лет назад
14 отзывов(-3)
$1
10 баллов
13 лет назад
Рерайт на строительную тематику
Было спокойно работать с Виталием. Из-за того, что я, к сожалению, задержал задание сотрудничество прекратилось. Хороший заказчик.
Михаил продемонстрировал хорошую работоспособность и продуктивность. Его тексты отвечали ТЗ. Спасибо.
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masterkontent
Александр 
45 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад
$10
10 баллов
13 лет назад
Рерайт на строительную тематику
Отличный заказчик,работу принял и оплатил.
Александр написал уникальные тексты в соответствии с ТЗ. Спасибо.
Ответный отзыв
elena24
Елена 
50 лет
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
$50
10 баллов
13 лет назад
Рерайт на строительную тематику
Виталий - вежливый, отзывчивый заказчик. Работать было приятно. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
Елена выполнила работу очень аккуратно. Тексты легко читаются и 100% уникальны. Сотрудничеством доволен. Спасибо.
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