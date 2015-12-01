Написать 5 текстов технических про бур (сверло) для перфоратора

КопирайтингЗавершен11 заявок205 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Нужно сделать описание к разделу о сверлах (бурах) для перфораторах.

1 текст обобщающий для общего раздела.

4 текста для более с уженного круга, а именно

буры Макита для перфораторов

Буры AEG для перфораторов

Буры HILTI ...

Буры Dewalt ...

Обязательно понимать  что это такое, чем отличается бур от обычного сверла и тд. Данная информация должна быть без ВОДЫ, только полезная вещь людям.

8 лет назад
sergeymsk
Сергей 
33 годаРоссия
18 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
Выбранный исполнитель
burzhuyxxi
Станислав 
36 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
2 года назад
19 отзывов
8 лет назад
$1
10 дней
Попробовал по работать со Стасом. Плохого, сказать ничего не могу, был бы нейтральный отзыв поставил его. По тексту и заданию. Текст вроде читаемый, нов моем случае сначала воды много было, попросил убрать, частично заменил. Доработки просил сделать сделал без проблем, текст вырос до 11000 символов, начал принимать тексты и самостоятельно корректировки вносить, после чего вышло 7700 всего. Дальше сами решайте Ах, да, в итоге пришло оплатить не принятый вариант, а написанный исполнителем. Может это просто моя тематика такая неудчная вышла, кто знает, но спрашивал перед работой про этом
Вроде бы все нормально
  • Похожие заказы

  • Отзывы на Яндекс Маркет

    Добрый день. Ищу грамотного, объективного человека, который разместит с разных аккаунтов 5-7 качественных информативных отзывов о магазине, ссылку на который я дам в ЛС.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Копирайт на киносайт

    Требуются грамотные мастера своего дела, готовые работать только с нами, на постоянной основе, без посредников, для которых контент – основной вид заработка. 1) Нужны красивые литературные описания сюжетов фильмов в киношной стилистике, без лишней воды, перечисления ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Написать 11 статей на образовательную тематику

    Нужны информативные и максимально полезные статьи для пользователей. Общий объем статей от 27,5к до 55к. Указывайте пожалуйста цену за кило.  Заинтересовавшиеся кандидаты должны выполнить тестовое задание. Написать статью №9. Написал всем в ЛС.

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Описание женской одежды

    Нужно написать описания на разные виды женской одежды. Объем одного описания – примерно 700-800 знаков без пробелов. Общий объем - 40 описаний. Уникальность - не менее 95% на text.ru.  Пишите, пожалуйста, цену за одно описание. Примеры описаний в прикрепленном файле. Оплата ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Рерайтинг статей про беременность

    Потребуется 50 статей объемом 3-5 тысяч знаков. Стоимость за 1 тысячу знаков без пробелов с учетом оптового заказа – 30 рублей. На выходе нужны интересные статьи для людей, которые любопытно будет читать, без воды, с ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужно написать благодарственные письма текст и отзывы по строительству

    Добрый вечер! Нужно написать благодарственные письма и отзывы по строительной тематике. нужно написать очень грамотно и в разных стилях.     Напишите пожалуйста стоимость за 1000 знаков (без пробела). С уважением, Сырым

    Копирайтинг16 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Копирайт, рерайт текстов на тему наушников Monster Beats

    Написать 10 статей с определенным количеством вхождений ключевых слов. Копирайт 1 статья(2700 символов без пробелов) Рерайт 9 статей(от 500 до 2000 символов  без пробелов) Тема наушники Monster Beats их модели, преимущества, описание и т.д. При высокой скорости выполнения количество ...

    Копирайтинг21 заявка
    Закрыт
    8 лет назад