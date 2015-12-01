Написать 5 текстов технических про бур (сверло) для перфоратора

Попробовал по работать со Стасом. Плохого, сказать ничего не могу, был бы нейтральный отзыв поставил его. По тексту и заданию. Текст вроде читаемый, нов моем случае сначала воды много было, попросил убрать, частично заменил. Доработки просил сделать сделал без проблем, текст вырос до 11000 символов, начал принимать тексты и самостоятельно корректировки вносить, после чего вышло 7700 всего. Дальше сами решайте Ах, да, в итоге пришло оплатить не принятый вариант, а написанный исполнителем. Может это просто моя тематика такая неудчная вышла, кто знает, но спрашивал перед работой про этом