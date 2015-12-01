Добрый день. Ищу грамотного, объективного человека, который разместит с разных аккаунтов 5-7 качественных информативных отзывов о магазине, ссылку на который я дам в ЛС.
Написать 5 текстов технических про бур (сверло) для перфоратора
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно сделать описание к разделу о сверлах (бурах) для перфораторах.
1 текст обобщающий для общего раздела.
4 текста для более с уженного круга, а именно
буры Макита для перфораторов
Буры AEG для перфораторов
Буры HILTI ...
Буры Dewalt ...
Обязательно понимать что это такое, чем отличается бур от обычного сверла и тд. Данная информация должна быть без ВОДЫ, только полезная вещь людям.
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