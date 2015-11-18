Копирайт на киносайт

Требуются грамотные мастера своего дела, готовые работать только с нами, на постоянной основе, без посредников, для которых контент – основной вид заработка.

1) Нужны красивые литературные описания сюжетов фильмов в киношной стилистике, без лишней воды, перечисления жанров, актерского состава и режиссеров. Без устаревших и не популярных словечек.

2) Допускается 1 предложение лирики или философии, все остальное должно быть о сюжете фильма без отступлений.

3) Интрига в описании должна присутствовать, но не должна быть раскрыта, т.е. в своих описаниях вы не должны упускать главных деталей фильма, при этом не раскрывать основную интригу, после прочтения которой, у пользователя пропадет интерес к просмотру фильма.

4) Употребить 1 раз название фильма в любом предложении,кроме первого и последнего!

5) Заспамленность не более 40% по http://text.ru/ ,(http://c2n.me/3qwvx2z.jpg)

6) Уникальность по Адвего (быстрой проверкой) не ниже 80% при шингле 3 (http://pix.my/3fy4Bnuu), синяя уникальность 70%, объем текста 1200 символов +/-

Примеры интересных описаний и стилистики вы можете посмотреть здесь http://kinoprofi.net/ и http://kinogo.net/ , но за основу эти источники не брать! Тестовые задания после проверки редактором и одобрения - оплачиваются. Тариф 60р за 1000 символов, пока нужны только описания, но в будущем и рецензии, задания высылается пачкой ежемесячно, сроки сдачи устанавливаете вы, оплата в ВМР.