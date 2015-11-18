Копирайт, рерайт текстов на тему наушников Monster Beats

[b][u]Задача:[/u][/b] Написать текст о сравнении террасной доски из древесно-полимерного композита. Важно хорошо погрузиться в тему. Материала в сети не так уж много. Нужно будет сравнить несколько типов доски произведенной по разной рецептуре, описать их преимущества, сферы применения. Объем ...