Копирайт, рерайт текстов на тему наушников Monster Beats

КопирайтингЗакрыт21 заявка216 просмотров
Найдите исполнителя для вашего проекта прямо сейчас!
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.

Написать 10 статей с определенным количеством вхождений ключевых слов.

Копирайт 1 статья(2700 символов без пробелов)

Рерайт 9 статей(от 500 до 2000 символов  без пробелов)

Тема наушники Monster Beats их модели, преимущества, описание и т.д.

При высокой скорости выполнения количество текстов может быть увеличено.

В заявке к заданию укажите ваши расценки за 1000 символов, копирайт и рерайт.

8 лет назад
n_h_n
Наиль 
35 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад
  • Похожие заказы

  • Копирайт - женская тематика

    Ищу копирайтера для написания текстов на женский сайт. Важно: при отклике на проект присылайте примеры написанных статей. Объем 700 статей. Оплата за каждую 1000 символов - 30 до 50р в зависимости от сложности текста. На каждый текст будет ...

    Копирайтинг75 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • 50 технических статей по гофрированной трубе,электрическим розеткам..

    $100

    Нужно очень грамотно с технической стороны вопроса написать статьи на тему производство и продажа  гофрированной  трубы для укладки кабеля, электрическим розеткам и выключатиелям и т.п. Использование нескольких источников (как рекомендация: в КАЖДОЙ статье использовать информацию с ФОРУМОВ ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Статьи по теме стирка, отстирывание пятен

    Необходимо написать несколько статей по теме "стирка одежды, вещей, отстирывание пятен" К каждой статье будет приложен набор ключевых слов, которые нужно будет использовать и ряд требований. Конкретные ТЗ скину выбранному исполнителю. Цена 35 рублей/1000 збп. Объем - от ...

    Копирайтинг25 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Статьи для сайта.

    $8

    Добрый день. Требуется 2 статьи для товаров на сайт. По 2500 знаков за статью, в сумме получается 5000 знаков. 1. нужна статья по Тюбингу (обзор, какие плюсы , что низкая цена и тд и тп.) Хорошая статья Ключевые слова ...

    Копирайтинг1 исполнитель
    Завершен
    8 лет назад

  • Профессиональный текст по тематике стройматериалы

    $10

    [b][u]Задача:[/u][/b]  Написать текст о сравнении террасной доски из древесно-полимерного композита. Важно хорошо погрузиться в тему. Материала в сети не так уж много.  Нужно будет сравнить несколько типов доски произведенной по разной рецептуре, описать их преимущества, сферы применения. Объем ...

    Копирайтинг14 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Разработка концепции и наполнение сайта

    порядка 2-3 страниц А4 текста, в общей сложности, но оплата не за объем- за креативность :) кратко: придумать принцип управления (техническое описание и подробности выдам по запросу, там не сложно) Написать краткую совсем инструкцию или описать ...

    Копирайтинг3 заявки
    Закрыт
    8 лет назад

  • Необходимо дописать/переписать тексты сайта типографии

    Необходимо дописать/переписать тексты сайта типографии [url=http://printnova.ru/]http://printnova.ru/[/url] Разделы: листовки [url=http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0/]http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0/[/url] печать баннеров [url=http://printnova.ru/%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/]http://printnova.ru/%d1%88%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%ba%d0%be%d1%84%d0%be%d1%80%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%87%d0%b0%d1%82%d1%8c/[/url] кружки [url=http://printnova.ru/%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%ba%d0%b8/]http://printnova.ru/%d1%81%d1%83%d0%b2%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d1%80%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d1%83%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f/%d0%ba%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%ba%d0%b8/[/url] пакеты [url=http://printnova.ru/%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b/]http://printnova.ru/%d0%bf%d0%b0%d0%ba%d0%b5%d1%82%d1%8b/[/url] флаеры [url=http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d1%80/]http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d1%84%d0%bb%d0%b0%d0%b5%d1%80/[/url] этикетки, воблеры [url=http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d1%8d%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-pos-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/]http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d1%8d%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b5%d1%82%d0%ba%d0%b8-%d0%b8-pos-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b8%d0%b0%d0%bb%d1%8b/[/url] брошюры [url=http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%88%d1%8e%d1%80%d0%b0/]http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%b1%d1%80%d0%be%d1%88%d1%8e%d1%80%d0%b0/[/url] буклеты [url=http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82/]http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%b1%d1%83%d0%ba%d0%bb%d0%b5%d1%82/[/url] визитки [url=http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b8/]http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%b2%d0%b8%d0%b7%d0%b8%d1%82%d0%ba%d0%b8/[/url] календари [url=http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8/]http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b4%d0%b0%d1%80%d0%b8/[/url] Для кафе и ресторанов [url=http://printnova.ru/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2/]http://printnova.ru/%d0%b4%d0%bb%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d1%84%d0%b5-%d0%b8-%d1%80%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%be%d0%b2/[/url] дизайн услуги [url=http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/]http://printnova.ru/%d0%bf%d0%be%d0%bb%d0%b8%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d0%b8%d1%8f/%d0%b4%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d1%83%d1%81%d0%bb%d1%83%d0%b3%d0%b8/[/url] От вас сроки и цены

    Копирайтинг28 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Описание товара для Avito.ru

    Цель: написать 29 разных продающих текстов для 1 товара, на основе примера (в прикрепленном файле); Размер 1 текста: не более 400 символов и не менее 200; Тема (товар): беспроводная зарядка для смартфона / беспроводное зарядное устройство. Текста необходимы сегодня.

    Копирайтинг11 заявок
    Закрыт
    8 лет назад

  • Нужна статья о сервисе проверки позиций Sitexpert.

    $3

    Здравствуйте, Нужна статья о сервисе проверки позиций Sitexpert. Нюансы:  - первые 100 проверок бесплатно для каждого нового пользователя - SEO инструменты для анализа продвижения сайта в комплекте к сервису - минимальное количество символов 2500 - уникальность 90% - минимум Заранее спасибо.

    Копирайтинг8 заявок
    Закрыт
    8 лет назад