Копирайт, рерайт текстов на тему наушников Monster Beats

Ищу копирайтера для написания текстов на женский сайт. Важно: при отклике на проект присылайте примеры написанных статей. Объем 700 статей. Оплата за каждую 1000 символов - 30 до 50р в зависимости от сложности текста. На каждый текст будет ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Написать 10 статей с определенным количеством вхождений ключевых слов.
Копирайт 1 статья(2700 символов без пробелов)
Рерайт 9 статей(от 500 до 2000 символов без пробелов)
Тема наушники Monster Beats их модели, преимущества, описание и т.д.
При высокой скорости выполнения количество текстов может быть увеличено.
В заявке к заданию укажите ваши расценки за 1000 символов, копирайт и рерайт.
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