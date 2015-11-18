Описание товара для Avito.ru

КопирайтингЗакрыт11 заявок221 просмотр
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Цель: написать 29 разных продающих текстов для 1 товара, на основе примера (в прикрепленном файле);

Размер 1 текста: не более 400 символов и не менее 200;

Тема (товар): беспроводная зарядка для смартфона / беспроводное зарядное устройство.

Текста необходимы сегодня.

8 лет назад
kleverok163
36 летРоссия
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад
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