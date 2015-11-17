Требуется сценарий

$77
КопирайтингЗакрыт29 заявок249 просмотров
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Друзья, для написания сценария рекламного ролика (хронометраж 20 секунд) разыскивается сценарист.

Бюджет - 5000 рублей.

Жду ваших заявок

8 лет назад
Frqncneska1977
45 летРоссия
13 лет в сервисе
Была
4 года назад
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