2 небольших текста

Требуется рерайт англиского текста на англиский Предложения в личку Оплато только по Skrill
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно написать 2 текста с ключами. Желательно информационно-продающие, уникальные.
Срок сдачи - завтра вечер.
Оплата - Яндекс.Деньги
Размер 2000-2500 знаков.
Цена за оба текста - 500 рублей
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