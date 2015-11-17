Копирайтинг текстов на сайте

Есть 5 сайтов. Все они идентичные, но будут продвигаться для разных ГЕО (2 сайта для РФ, Укр, Кз, Бел). Поэтому нужен разный текст для каждого сайта.

Пример сайта: http://akvabron.ru/

Задание: написать уникальные тексты для каждого сайта (исходный сайт и текст одинаковые для всех). На выходе должны быть 5 абсолютно разные сайты с разными текстами кроме визуального оформления