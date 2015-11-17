Рерайтер для наполнения сайта

Добрый день!

Есть сайт автомобильной тематики, нужен рерайт описаний машин по 400-500 символов. Всего около 200 позиций, по 0,4$ за текст. Уникальность > 90 по text.ru

В день (кроме воскресенья) обязательно нужно сдавать 20 текстов, поэтому нужен мега-ответственный человек. Можно делать 40 текстов за день и потом день отдыхать - как удобно, но критично, чтобы на сутки у меня было 20 текстов.

По оплате: 50% предоплаты и 50% после сдачи проекта. Оплата банковским переводом.