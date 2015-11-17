Рерайтер для наполнения сайта

Требуется копирайтер для написания уникальных описаний магазинов и компаний с последующим размещением текстов на сайте. Уникальный текст – 2000 знаков без пробелов + 10-12 фото + 1-2 видео. Список компаний будет предоставлен. Оставляйте номера скайпа ...
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Добрый день!
Есть сайт автомобильной тематики, нужен рерайт описаний машин по 400-500 символов. Всего около 200 позиций, по 0,4$ за текст. Уникальность > 90 по text.ru
В день (кроме воскресенья) обязательно нужно сдавать 20 текстов, поэтому нужен мега-ответственный человек. Можно делать 40 текстов за день и потом день отдыхать - как удобно, но критично, чтобы на сутки у меня было 20 текстов.
По оплате: 50% предоплаты и 50% после сдачи проекта. Оплата банковским переводом.
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