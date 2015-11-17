Рерайтер для наполнения сайта

$80
КопирайтингЗакрыт11 заявок223 просмотра
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Добрый день!

Есть сайт автомобильной тематики, нужен рерайт описаний машин по 400-500 символов. Всего около 200 позиций, по 0,4$ за текст. Уникальность > 90 по text.ru

В день (кроме воскресенья) обязательно нужно сдавать 20 текстов, поэтому нужен мега-ответственный человек. Можно делать 40 текстов за день и потом день отдыхать - как удобно, но критично, чтобы на сутки у меня было 20 текстов.

По оплате: 50% предоплаты и 50% после сдачи проекта. Оплата банковским переводом.

8 лет назад
agasta
Юлия 
32 годаБеларусь
12 лет в сервисе
Была
8 лет назад
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