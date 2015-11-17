Составление ТЗ на копирайт

КопирайтингЗакрыт82 заявки812 просмотров
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Нужен человек на постоянную основу для составления ТЗ для копирайт для информационного сайта.

Что нужно делать:

1) вы получаете тему статьи - собираете из ТОП-10 Яндекса структуру статьи, чтобы она наиболее полно отражала главную тему

2) дополняете ее через через поисковые подсказки и Яндекс Wordstat и прописываете ключи копирайтеру (расскажу как - ничего сложного)

Зарплата исходя из 100руб/час. За 1 час норматив 5 ТЗ. Если наловчитесь можно 7-8. 

Т.е стоимость 1 ТЗ - 20 рублей. Если же за час сделаете 8 (ТЗ) - то 8*20=160 руб

Выполненная работа - готовое техническое задание на копирайт. 

Оплата возможна раз в неделю. На первых порах можно еще чаще.

Весь алгоритм, как и что делать, объясню.  Необходимо сделать тестовое задание - составить 3 ТЗ после моего объяснения.

От вас необходимо желание работать, усидчивость, грамотность (чтобы могли принять текст). Все остальное, объясню.

8 лет назад
magicshop
Алексей 
39 летРоссия
14 лет в сервисе
Был
2 года назад
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