Нужны тексты для рекламного портфолио-каталога.

Здравствуйте профессионалы! Необходимо написать текст для рекламного портфолио-каталога, который будут раздавать людям (клиентам).

Портфолио относится к строительной сфере. А именно к сфере проектирования фасадов зданий и монтажа фасадов зданий (не архитектуры!, не проектирования канализации и так далее, а именно проектирование ФАСАДОВ зданий).

Есть группа компаний, выполняющие данные виды работ, а именно:

Инженерно-Геодезическую съёмку нужного объекта.

Проектирование на основе данных с геодезии и проектов архитекторов-дизайнеров.

Создание рабочей документации.

Монтаж объектов.

В портфолио на 1 странице будет описание данной группы компаний. Т.е. например что-то типа подобного:

Группа кампаний«название» – это профессионалы в строительной области, которые выполняют комплекс работ по монтажу и проектированию фасадов зданий!

Качество и гарантии нашей деятельности подтверждены многочисленными завершёнными объектами, проектирование и монтаж которых мы осуществили! Нашими клиентами являются как частные, так и юридические лица.

Обратившись к Нам Вы можете быть уверены в том что Мы подробнейшим образом выслушаем Ваши представления о будущих объектах и предложим свои профессиональные и конструктивные идеи, основанные на многолетнем опыте работы в данной области!

В перечень работ данной группы компаний входят:

-Экспертно-консультационные услуги.

- Геодезическая съёмка.

- Проектирование и создание проектной и рабочей документации.

- Монтаж

- Поддержка на протяжении всего цикла ведения объекта.

Мы не ищем лёгких путей! Но вместо этого ставим на качество и профессионализм так, чтобы после первого завершенного объекта человек снова обратился к нам! Потому что увидев наши результаты Вы не будете разочарованы!

На 2 странице будет раздел Проектирование.

На 3 странице раздел Монтаж объектов.

Т.е. в описании нужна общая информация. Т.е. есть такая-то группа компаний, выполняющая определённые виды работ и текст о том, почему именно к этой группе компаний нужно обращаться (преимущества данной группы компаний,например многолетний опыт работы,завершённый объекты, профессионализм в деле и так далее.).

В разделе проектирования должно быть описание того что группа компаний выполняет проектирование фасадов зданий, создаёт рабочую документацию, выполняет геодезическую съёмку объектов. По монтажу также.Нужно написать то, что выполняем монтаж подсистемы для фасадов зданий (крепим направляющие, кронштейны и так далее). Выполняют эту работу специалисты — профессионалы и так далее.

Компания занимается проектирование и монтажом следующих видов

фасадов:

Вентилируемого фасада.

Мокрого фасада.

Фасада на основе Гранитом и керамогранита.

Светопрозрачных конструкций.

Естественно оформить нужно тексты так чтобы они не выглядели смешными и банальными.

Итак.

Тексты нужны для трёх страниц:

1) Описание

2) Проектирование

3) Монтаж

По всем непонятным вопросам и для уточнения информации, естественно Вы можете и должны(!) обращаться ко мне) Цены выслушаю)))