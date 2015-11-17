Здравствуйте, уважаемые авторы!

Мне нужно написать 15 текстов для коммерческого сайта медицинской тематики. Услуги МРТ, МСКТ, УЗИ и профильных специалистов.

Каждый текст: от 2,5 до 3,5 тыс. зн. Задания понятные, сложных ключевых фраз — нет.

Требования к автору:

- медицинское образование, тексты по медицине в портфолио

- опыт написания текстов для коммерческих сайтов

- точное соблюдение ТЗ

- грамотность: орфография и пунктуация

Что от меня:

- четкое и понятное задание

- быстрые согласование и оплата

- хороший отзыв

- если сработаемся — будут еще заказы

За 1000 зн. могу предложить максимум — 50 руб.

Спасибо за внимание, жду ваших предложений.