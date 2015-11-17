Ищу исполнителей на долгосрок. Кулинарная тематика. Что вы получаете работая со мной: 1 Четкое, понятное ТЗ 2 Постоянную оплату, долгосрочное сотрудничество (при условии, что сработаемся) 3 Работу с прямым заказчиком - никаких " десятых рук" и " поломанного телефона" 4 ...
Написать 15 текстов для коммерческого сайта медицинской тематики
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Здравствуйте, уважаемые авторы!
Мне нужно написать 15 текстов для коммерческого сайта медицинской тематики. Услуги МРТ, МСКТ, УЗИ и профильных специалистов.
Каждый текст: от 2,5 до 3,5 тыс. зн. Задания понятные, сложных ключевых фраз — нет.
Требования к автору:
- медицинское образование, тексты по медицине в портфолио
- опыт написания текстов для коммерческих сайтов
- точное соблюдение ТЗ
- грамотность: орфография и пунктуация
Что от меня:
- четкое и понятное задание
- быстрые согласование и оплата
- хороший отзыв
- если сработаемся — будут еще заказы
За 1000 зн. могу предложить максимум — 50 руб.
Спасибо за внимание, жду ваших предложений.
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