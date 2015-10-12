Постинг по форумам

$60
КопирайтингЗакрыт11 заявок217 просмотров
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Нужно писать комментарии в соотвествующих тематике постах форумов. Оплата 0,3$ за 1 адекватный пост 75 - 300 збп.

Всего нужно около 200 постов. Срок 1 месяц. Подробности в ЛК, спрашивайте.

8 лет назад
andrush
38 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
24 дня назад
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