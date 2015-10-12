Постинг по форумам

Необходимо написать СЕО-тексты по ТЗ с двумя блоками: Отзывы и Вопрос/Ответ (рерайт). Тема - репетиторство. ТЗ будут предоставлены по мере написания текстов. Приемлемая цена за 1000 знаков - 60 рублей.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Нужно писать комментарии в соотвествующих тематике постах форумов. Оплата 0,3$ за 1 адекватный пост 75 - 300 збп.
Всего нужно около 200 постов. Срок 1 месяц. Подробности в ЛК, спрашивайте.
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