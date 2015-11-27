Текст письма для рассылки

Нужен текст письма для первой рассылки об открытии сайта: http://samara.ramboo.ru.

ТЗ как такового нет, краткий перечень преимуществ в приложении, ассортимент на сайте, тема письма: "Мы открылись, приходите, скорее покупайте!" Знаков не более 3000.

Ищу талантливого автора, просто текст я и сам напишу.