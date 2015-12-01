Требуется Seo-копирайтер

КопирайтингЗавершен23 заявки188 просмотров
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Требуется копирайтер под проект: тексты по тематике японская кометика (женская, детская) + бытовая химия. Есть возможность писать

как информационные тексты , так и SEO.

Техническое задание четко разработано.

Стоимость работы:

75 руб./1000 знаков без пробелов  -  информационные тексты (общий объем всех статей до 20-30 тыс. знаков)

150 руб./1000 знаков без пробелов -  SEO тексты ( общий объем статей до 10-15 тыс. знаков)

Оплата только на QIWI.

8 лет назад
mizerekordia
Елена 
45 летРоссия
10 лет в сервисе
Была
8 лет назад
Выбранный исполнитель
Nadij
34 годаБеларусь
11 лет в сервисе
Была
3 года назад
8 лет назад
$3
2 дня
Надежда по настоящему выручила нас, когда "горели" со сроками. Работает быстро и четко. При возможности будем продолжать с ней работать.
Было приятно работать с Еленой - четкое тз и всегда на связи! Спасибо! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
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