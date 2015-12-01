Требуется Seo-копирайтер

Здравствуйте, уважаемые авторы! Если Вы зарегистрированы в Украине, как ФОП, то этот проект-для Вас. Нужно написать где-то 30-50 уникальных статей где-то по 1000 знаков каждая на сайт (интернет-магазин). Общая тема-товары для офиса, канцтовары. Каждая статья про отдельную ...