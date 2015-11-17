Описание компаний

Требуется копирайтер для написания уникальных описаний магазинов и компаний с последующим размещением текстов на сайте. Уникальный текст – 2000 знаков без пробелов + 10-12 фото + 1-2 видео. Список компаний будет предоставлен. Оставляйте номера скайпа для связи ЗДЕСЬ.

НЕ ПИСАТЬ В СКАЙП, НЕ ПИСАТЬ В ЛИЧКУ, ЕСЛИ ВАС ВЫБРАЛИ – ВАМ НАПИШУТ.