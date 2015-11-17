Наполнение текстом буклета о гостинице

Нужен человек на постоянную основу для составления ТЗ для копирайт для информационного сайта. Что нужно делать: 1) вы получаете тему статьи - собираете из ТОП-10 Яндекса структуру статьи, чтобы она наиболее полно отражала главную тему 2) дополняете ее ...