Наполнение текстом буклета о гостинице

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Необходимо заполнить текстом презентационный буклет о гостинице  о проведении торжеств и мероприятий в данной гостинице.

8 лет назад
sugar_kokos
37 летРоссия
8 лет в сервисе
Была
8 лет назад