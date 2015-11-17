Нужен удаленный рерайтер описаний детских товаров интернет-магазина

Здравствуйте уважаемые фрилансеры!

Ищу грамотного и качественного рерайтера для описаний товаров интернет-магазина на долговременное сотрудничество.

Тематика – детские товары, в основном,игрушки. Что нужно: опыт работы (не меньше года), хорошее знание русского языка (отсутствие ошибок в тексте), близка и интересна тематика детских товаров.

Самостоятельно искать информацию о товаре нет нужды, так как вы получаете исходник в виде:

- краткого описания товара,

- описываете по картинке (фото), которую мы предоставляем.

Требуемая уникальность – от 95%по advego plagiatus (глубокая проверка).

Стоимость рерайта: первое задание 30 руб за 1000 знаков без пробелов (если все ок, то далее 35-40 руб за

1000 зн без пробелов).

Оплата через ЯК, вебмани, карта сбера.