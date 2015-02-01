Paradigm2015

Здравствуйте уважаемые фрилансеры! Ищу грамотного и качественного рерайтера для описаний товаров интернет-магазина на долговременное сотрудничество. Тематика – детские товары, в основном,игрушки. Что нужно: опыт работы (не меньше года), хорошее знание русского языка ...
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Добрый вечер. Объект: сайт на ocStore 1.5.5.1.1 (default тема). При попытке установить более новую версию VQMOD 2.4.1 - сайт и админка перестали открываться. Требуется установить корректно VQMOD ...Системы управления (CMS)2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Добрый день, Объект: сайт http://little-buddaТОЧКАру на ocStore 1.5.5.1.1 (default тема). Требуется выполнить две задачи: 1. Увеличить скорость загрузки страниц (PageSpeed Insights Гугл) для десктоп и мобильных. Результат ...Веб-программирование2 заявкиЗакрыт10 лет назад
Интернет- магазин детских товаров на CMS opencart: ocStore 1.5.5.1.1. На данный момент есть рад проблем и необходимость внедрения новых функций: 1) Не уходят на почту покупателям подтверждения заказов, сделанных ...Системы управления (CMS)1 исполнительЗавершен10 лет назад
Сайт opencart на VDS (хостинг у Ru-Center) вдруг перестал открываться. На сервере установлена панель Vesta, куда зайти не получается. Обращение в поддержку RuCenter ничего не дало - "контейнер работает, остальное не ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт10 лет назад
Здравствуйте! Есть свежий интернет-магазин детских товаров на CMS opencart. Требуется прописать для карточек товаров и категорий товаров 3 поля: - HTML-тег Title (не более 70 символов) - Мета-тег Keywords - ...Поисковые системы (SEO)13 заявокЗакрыт10 лет назад