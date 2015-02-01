Paradigm2015

Андрей Paradigm2015

 
53 года
10 лет на фриланс-бирже
Был
9 лет назад
Описание профиля отсутствует

Отзывы фрилансеров

Almair
47 лет
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$35
10 баллов
10 лет назад
Некоторые доработки и новые внедрения в магазине на opecart 1.5.5.1.1
ocStoreOpencart
Отлично сработано - без проволочек.Четкая постановка задачи,своевременная оплата!)
Профессионал, знающий свое дело. Четко выполненная работа. Ответственный и доброжелательный исполнитель. Надеюсь на дальнейшее сотрудничество.
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