Для каждого товара предоставить возможность прописать оптовую цену и оптовое количество единиц для модели, чтобы цена была оптовой. При заказе товара в количестве равно или больше заданного числа, которое установлено в поле оптовое количество единиц ...
Проблема при установке VQMOD более новой версии на Ocstore
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Добрый вечер.
Объект: сайт на ocStore 1.5.5.1.1 (default тема).
При попытке установить более новую версию VQMOD 2.4.1 - сайт и админка перестали открываться.
Требуется установить корректно VQMOD 2.4.1 и восстановить работу сайта.
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