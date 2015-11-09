Проблема при установке VQMOD более новой версии на Ocstore

Системы управления (CMS)Закрыт2 заявки68 просмотров
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Добрый вечер.

Объект: сайт на ocStore 1.5.5.1.1 (default тема).

При попытке установить более новую версию VQMOD 2.4.1 - сайт и админка перестали открываться.

Требуется установить корректно VQMOD 2.4.1 и восстановить работу сайта.

8 лет назад
Paradigm2015
51 годРоссия
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад