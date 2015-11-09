Поиск вируса на сайте WP

Есть давно работающий интернет-магазин по продаже шин и дисков на опенкарте 1,5. Купили для него модуль, видимо в связи с тем что шаблон был написан не совсем правильно, просто так он не работает, точнее работает, ...
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Проблема: хостер заблокировал сайт, потому что есть подозрение в том, что ведется спам-рассылка. Хостер немецкий, поэтому суть письма переводил через Google Translate: "Мы доведены до сведения, что ваш веб-сайт для отправки массовых E-Mail (спам), было злоупотреблять. По имеющейся у нас информации, это было сделано на файл:
/post.php "
Сейчас ни сайт, ни админ панель не доступны, только фтп. Нужно отыскать и устранить проблему
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