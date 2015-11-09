Поиск вируса на сайте WP

Проблема: хостер заблокировал сайт, потому что есть подозрение в том, что ведется спам-рассылка. Хостер немецкий, поэтому суть письма переводил через Google Translate: "Мы доведены до сведения, что ваш веб-сайт для отправки массовых E-Mail (спам), было злоупотреблять. По имеющейся у нас информации, это было сделано на файл:

/post.php "

Сейчас ни сайт, ни админ панель не доступны, только фтп. Нужно отыскать и устранить проблему