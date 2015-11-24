Установить видеогалерею на Joomla

Есть сайт на Джумла 3:

http://vk.cc/48Ww4Q

Надо найти (или разработать) и установить компонент видеогалереи.

Видеогалерея должна быть как в отдельном пункте меню, так можно и подключать различные категории галереи к разным пунктам меню в виде модулей (в частности в нижней части, после основного содержимого сайта). Сами видеозаписи находятся на ютубе и подгружаются оттуда.

Цена: 1500 руб.

Сроки: 2 дня