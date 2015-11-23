Верстка под Prestashop 1.6

Нужно правильно настроить ЧПУ и автогенерацию ЧПУ ссылок для новых товаров и категорий. А так же автоматический 301 редирект со старых на новые. Желателен высокий опыт работы с опенкартом. Сайт madagaskar.kiev.ua
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Необходимо сверстать адаптивный шаблон и под сайт на PrestaShop 1.6 четко по полученному дизайну. Дизайн данного проекта делался исхадя из возможностей и структуры основного шаблона Prestashop 1.6, поэтому можно переверстать основной шаблон, это могло бы значительно сэкономить время и силы. То есть я мог бы установить и настроить Prestashop, а вы могли бы переверстать основной шаблон. Необходим опыт работы с престой. Заинтересованных прошу изучить дизайн, и, если это Вам под силу - послать информацию по ценам и срокам реализации. Спасибо.
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