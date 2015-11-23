Верстка под Prestashop 1.6

Системы управления (CMS)Завершен2 заявки174 просмотра
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Необходимо сверстать адаптивный шаблон и под сайт на PrestaShop 1.6 четко по полученному дизайну. Дизайн данного проекта делался исхадя из возможностей и структуры основного шаблона Prestashop 1.6, поэтому можно переверстать основной шаблон, это могло бы значительно сэкономить время и силы. То есть я мог бы установить и настроить Prestashop, а вы могли бы переверстать основной шаблон. Необходим опыт работы с престой. Заинтересованных прошу изучить  дизайн, и, если это Вам под силу - послать информацию по ценам и срокам реализации. Спасибо.

Prestashop
8 лет назад
juicylab
Виталий 
34 годаЧехия
8 лет в сервисе
Был
7 лет назад
Выбранный исполнитель
bliznets
39 летУкраина
16 лет в сервисе
Был
месяц назад
8 лет назад
$200
7 дней
Быстро и четко по заданию. Всем советую.
Все ок.