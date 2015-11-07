Установить и настроить шаблон wordpress

Переделать шаблон сайта – [url=http://faraonholl.ru/]faraonholl.ru/[/url]. Сайт должен хорошо отображаться на всех устройствах и во всех браузерах. Добавить в админке пункт личных настроек (смена пароля).
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
1. Установить шаблон (есть скачанный с XML импортом))
2. Довести его до ума:
мега меню
возможность редактировать блоки с предложениями
возможность написания статей
возможность создание новых страниц
3.
ПЕРЕВОД
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