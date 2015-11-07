Установить и настроить шаблон wordpress

Системы управления (CMS)Закрыт7 заявок195 просмотров
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1. Установить шаблон (есть скачанный с XML импортом))

2. Довести его до ума:

мега меню

возможность редактировать блоки с предложениями

возможность  написания статей 

возможность создание новых страниц

3. ПЕРЕВОД

WordPress
8 лет назад
vkochiev
Валера 
37 летРоссия
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад