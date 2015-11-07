Переделать сайт

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок211 просмотров
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Переделать шаблон сайта – faraonholl.ru/.  

Сайт должен хорошо отображаться на всех устройствах и во всех браузерах. 

Добавить в админке пункт личных настроек (смена пароля).

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов