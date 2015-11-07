Правки битрикс

Есть сайт который нужно немного доработать Работает на WP но там куча различных дополнений На сайте реализованы поддомены Сайт репетиторов иностранных языков. Репетитор региться, заполняет профиль – анкету. первый месяц бесплатно а потом оплата за анкету ...
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Необходимо заменить url в слайдерах на главной.
Настроить SEO модуль, так как на данный момент данные с одной страницы распределяются на все страницы одной группы каталога.
Интересует стоимость и сроки, отвечу на вопросы.
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