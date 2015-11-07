Правки битрикс

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки128 просмотров
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Необходимо заменить url в слайдерах на главной.

Настроить SEO модуль, так как на данный момент данные с одной страницы распределяются на все страницы одной группы каталога.

Интересует стоимость и сроки, отвечу на вопросы.

8 лет назад
sukrona
42 годаРоссия
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
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