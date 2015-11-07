Доработка WP сайта

Новый дизайн сверстанный установить на сайт CMS Opencart уже сайт работает на опенкарте нужно его просто оболочку накинуть новую в приложение ознакомтесь с макетами и с т3
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Есть сайт который нужно немного доработать
Работает на WP но там куча различных дополнений
На сайте реализованы поддомены
Сайт репетиторов иностранных языков. Репетитор региться, заполняет профиль – анкету. первый месяц бесплатно а потом оплата за анкету каждый месяц.
Личный кабинет реализован через плагин wp-recall
По сайту нужно допилить и поправить некоторые моменты.
По всем тех вопросам есть старый кодер который почти долелал сайт, все вопросы можно решать с ним, он покажит код, где надо подскажет поможет
Можно выборочно сделать отдельные пункты, пишите какие и цену!
По всем вопросам вместе пробежимся и обсудим вместе
Сам сайт lenword.com
В файлике сброшу ТЗ
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