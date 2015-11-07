Доработка WP сайта

Системы управления (CMS)Закрыт5 заявок150 просмотров
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Есть сайт который нужно немного доработать  

Работает на WP но там куча различных дополнений     

На сайте реализованы поддомены     

Сайт репетиторов иностранных языков. Репетитор региться, заполняет профиль – анкету. первый месяц бесплатно а потом оплата за анкету каждый месяц.      

Личный кабинет реализован через плагин wp-recall     

По сайту нужно допилить и поправить некоторые моменты.     

По всем тех вопросам есть старый кодер который почти долелал сайт, все вопросы можно решать с ним, он покажит код, где надо подскажет поможет     

Можно выборочно сделать отдельные пункты, пишите какие и цену! 

По всем вопросам вместе пробежимся и обсудим вместе     

Сам сайт lenword.com      

В файлике сброшу ТЗ

8 лет назад
ris1111111
Руслан 
34 годаРоссия
10 лет в сервисе
Был
8 лет назад
6 отзывов
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