Проверить на ошибки админку simpla

Системы управления (CMS)Закрыт3 заявки268 просмотров
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Проверить и устранить ошибки при входе в админку simpla.

Логи ошибок: 

Fri Jul 03 15:58:07 2015] [error] [client 66.249.78.27] PHP Notice:  Undefined property: stdClass::$subcats_ids in /home/prorab/domains/vash-prorab.com.ua/public_html/Storefront.class.php on line 415

[Fri Jul 03 15:58:07 2015] [error] [client 66.249.78.27] PHP Notice:  Undefined property: stdClass::$subcats_ids in /home/prorab/domains/vash-prorab.com.ua/public_html/Storefront.class.php on line 415

[Fri Jul 03 15:58:07 2015] [error] [client 66.249.78.27] PHP Notice:  Undefined property: stdClass::$subcats_ids in /home/prorab/domains/vash-prorab.com.ua/public_html/Storefront.class.php on line 415

[Fri Jul 03 15:58:07 2015] [error] [client 66.249.78.27] PHP Notice:  Undefined property: stdClass::$subcats_ids in /home/prorab/domains/vash-prorab.com.ua/public_html/Storefront.class.php on line 415

[Fri Jul 03 15:58:07 2015] [error] [client 66.249.78.27] PHP Notice:  Undefined index: 0 in /home/prorab/domains/vash-prorab.com.ua/public_html/Storefront.class.php on line 415

[Fri Jul 03 15:58:07 2015] [error] [client 66.249.78.27] PHP Notice:  Trying to get property of non-object in /home/prorab/domains/vash-prorab.com.ua/public_html/Storefront.class.php on line 415

[Fri Jul 03 15:58:07 2015] [error] [client 66.249.78.27] PHP Notice:  Undefined index: shopping_cart in /home/prorab/domains/vash-prorab.com.ua/public_html/Site.class.php on line 78

8 лет назад
MP5
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
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