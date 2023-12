Проверить на ошибки админку simpla

Проверить и устранить ошибки при входе в админку simpla.

Логи ошибок:

Fri Jul 03 15:58:07 2015] [error] [client 66.249.78.27] PHP Notice: Undefined property: stdClass::$subcats_ids in /home/prorab/domains/vash-prorab.com.ua/public_html/Storefront.class.php on line 415

[Fri Jul 03 15:58:07 2015] [error] [client 66.249.78.27] PHP Notice: Undefined index: 0 in /home/prorab/domains/vash-prorab.com.ua/public_html/Storefront.class.php on line 415

[Fri Jul 03 15:58:07 2015] [error] [client 66.249.78.27] PHP Notice: Trying to get property of non-object in /home/prorab/domains/vash-prorab.com.ua/public_html/Storefront.class.php on line 415

[Fri Jul 03 15:58:07 2015] [error] [client 66.249.78.27] PHP Notice: Undefined index: shopping_cart in /home/prorab/domains/vash-prorab.com.ua/public_html/Site.class.php on line 78