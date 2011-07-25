МП5
Обращайтесь ко мне, если вам нужен действительно хороший дизайнер, копирайтер, директолог или SEO-специалист!)
Портфолио
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- Персонаж для сайта кадровой компании247 просмотров
- Эскиз персонажа307 просмотров
Отзывы заказчиков
$70
10 баллов
9 лет назад
Очень понравилось сотрудничество. Все грамотно, профессионально, четко и в срок. Будем продолжать сотрудничество по контексту и еще по одному проекту. Рекомендую как надежного и ответственного исполнителя!!
Ответный отзыв
Станислав - отличный заказчик. Все задачи были поставлены вполне доходчиво. При необходимости обсудить детали по задачам, выходил на связи быстро. Общаться со Станиславом - одно удовольствие:-) Оплата всегда вовремя. Не заказчик, а МЕЧТА!) P.S. Надеюсь на продолжение сотрудничества со Станиславом.
$350
10 баллов
11 лет назад
Все работы выполнены действительно на высоком уровне, доработки и дополнения производились быстро и качественно. Остался доволен сотрудничеством, рекомендую.
Ответный отзыв
Великолепный заказчик, рекомендую!
$135
10 баллов
12 лет назад
Очень качественные и интересные отзывы. Персональный подход к каждой группе товаров и разнообразные стили написания отзывов, отличить которые от настоящих просто невозможно.
Ответный отзыв
Рекомендую!
$420
10 баллов
12 лет назад
Грамотный подход, оперативная работа! Рекомендую.
Ответный отзыв
Великолепный заказчик, рекомендую!
$20
10 баллов
12 лет назад
Спасибо! Всё было понято с полу слова, выполнено в срок, без замечаний!
Ответный отзыв
Рекомендую
Поисковые системы (SEO)
1 отзыв
$5/час
от $10от 2 часов
#123
Управление проектами
нет отзывов
$5/час
от $50от 10 часов
#141
Служба поддержки
нет отзывов
$5/час
от $10от 2 часов
#175
Контекстная реклама
нет отзывов
$5/час
от $50от 1 дня
#249
Фирменный стиль
нет отзывов
$5/час
от $25от 5 часов
#266
Наружная реклама
нет отзывов
$5/час
от $5от 1 часа
#277