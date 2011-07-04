На локальной машине установлен Denwer 3 + Joomla 1.5.9 Необходим guiding - поставить и запустить из бэкапа рабочего сайта.
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Размещение объявлений в Яндекс-директе.
220 объявлений
Я предоставляю доступ к созданной мной директ рекламной компании, список заголовков и список запросов.
Вы придумывая и добавляя короткий текст объявлений размещаете эти объявления в директе.
Работа больше механическая.
Оплата: 20 WMZ
Схема оплаты: 100% постоплата
Срок исполнения этого заказа: 2 дня
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