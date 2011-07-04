Размещение объявлений в яндекс-директе

$20
ПрочееЗавершен3 заявки227 просмотров
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Размещение объявлений в Яндекс-директе.

220 объявлений

Я предоставляю доступ к созданной мной директ рекламной компании, список заголовков и список запросов.

Вы придумывая и добавляя короткий текст объявлений размещаете эти объявления в директе.

Работа больше механическая.

Оплата: 20 WMZ

Схема оплаты: 100% постоплата

Срок исполнения этого заказа: 2 дня

12 лет назад
wadime
Вадим 
47 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
Выбранный исполнитель
MP5
40 летУкраина
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад
12 лет назад
$20
2 дня
Спасибо! Всё было понято с полу слова, выполнено в срок, без замечаний!
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